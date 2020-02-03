Bị nhắc nhở đeo khẩu trang giữa đại dịch virus corona, cô gái ngang ngược đánh bảo vệ

Thế giới 03/02/2020 21:40

Sau khi bị bảo vệ ngăn cấm vào trung tâm thương mại vì không đeo khẩu trang giữa đại dịch virus corona, cô gái trẻ ra tay đánh người.

Những ngày gần đây, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona khiến cả thế giới phải sợ hãi. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn (dịch tiết như nước bọt, nước mũi) của người nhiễm bệnh; hoặc gián tiếp qua đụng chạm, sờ tay vào các vật dụng có dính dịch tiết, giọt bắn, các chất trong vùng hầu họng của người có mang virus, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng. Vì vậy, để hạn chế lây lan, mọi người cần đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn sau khi tiếp xúc với người khác.

Thế nhưng mới đây, một cô gái Trung Quốc đã xảy ra xô xát với nhân viên bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang khi vào trung tâm thương mại. 

Theo Sohu, cô gái ăn mặc sang trọng bước vào trung tâm thương mại ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nhưng không đeo khẩu trang. Nhân viên bảo vệ đã chặn cô ở cửa và nhắc nhở: "Đề nghị chị đeo khẩu trang vào, nếu không thì không được vào trong".

Thay vì chấp hành, cô gái bất ngờ tỏ thái độ giận dữ, liên tục mắng chửi các nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, các nhân viên vẫn nhẹ nhàng giải thích đây là quy định và khuyên cô nên hợp tác.

Không ngờ, cô gái giơ chân đá vào một nam bảo vệ. Hai bên xảy ra xô xát gây náo loạn trung tâm thương mại. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn đập phá đồ đạc trong một gian hàng. Cảnh sát phải dùng biện pháp cưỡng chế để áp giải cô gái ngang ngược này về đồn.

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Cô gái đánh nhân viên bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang giữa đại dịch virus corona - Ảnh: Weibo

Qua xác minh, cô gái này 29 tuổi, đến từ thị xã Khương Yển, tỉnh Giang Tô. Cô bị tạm giam 8 ngày với tội danh gây rối trật tự công cộng và đánh người.

Đoạn clip gây bão mạng và dấy lên làn sóng phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động ngang ngược, thiếu hiểu biết của cô gái trẻ.

"Đúng là ngu xuẩn! Cô ta bị bệnh thần kinh đúng không? Người bình thường ai lại làm vậy chứ"; "Ăn mặc thì sang trọng mà hành động quá vô học"; "Tạm giam 8 ngày vẫn là quá nhẹ"; "Đúng là trên đời này loại người nào cũng có"..., dân mạng bình luận.

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