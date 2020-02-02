Giữa đại dịch corona, cô gái lấy khẩu trang làm bikini bị 'ném đá' dữ dội

Xã hội 02/02/2020 17:16

Giữa lúc đại dịch corona bùng phát, cô gái trẻ bị chỉ trích kịch liệt khi lấy khẩu trang làm bikini, che hờ vòng 1 và vòng 3.

Nhiều giờ qua, hình ảnh cô gái dùng khẩu trang y tế “chế” thành bikini giữa lúc đại dịch corona bùng phát đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây tranh cãi kịch liệt.

Theo đó, cô gái có tài khoản Facebook tên V.H.N.P đã đăng loạt ảnh gợi cảm của mình kèm caption: “Bạn đã có khẩu trang chưa?”. Trong ảnh, P. gần như “trần như nhộng”, chỉ dùng vài chiếc khẩu trang che chắn những điểm nhạy cảm.

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Hình ảnh cô gái lấy khẩu trang làm bikini phản cảm giữa đại dịch corona gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Lướt trang cá nhân của P., có thể thấy cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe thân phản cảm. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, cô gái này cũng từng gây xôn xao dư luận khi diện váy ngắn, tạo dáng phản cảm.

Sau khi những bức ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động phản cảm của "chính chủ". Nhiều ý kiến cho rằng virus corona hiện đang đe dọa tính mạng của mọi người nhưng cô gái này lại đem vấn đề này ra để gây chú ý, đây là hành vi đáng lên án.

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Trên trang cá nhân, cô gái này thường xuyên chia sẻ ảnh ăn mặc thiếu vải phản cảm - Ảnh: Facebook

 “Hết thứ để câu like, câu bình luận rồi hay sao mà đem chuyện này ra đùa. Ngoài kia không biết bao nhiêu người đang lo lắng tình hình dịch bệnh, chạy khắp nơi để tìm mua khẩu trang phòng bệnh", M.N bức xúc.

“Chỉ vì mấy lời khen ảo mà làm đủ thứ trò như thế này. Hết mấy chị bán hàng online đăng tin thất thiệt, giờ tới mấy chị hot girl sống ảo này nữa, mệt vì bệnh thì ít mà mệt vì mấy thành phần này thì nhiều”, một người dùng mạng xã hội phẫn nộ.

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Trước đây, cô nàng từng gây bão mạng khi mặc váy ngắn cũn cỡn tạo dáng tại triển lãm xe - Ảnh: Internet

Hiện những hình ảnh phản cảm của cô nàng vẫn đang gây xôn xao khắp các diễn đàn, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   virus corona hình ảnh phản cảm hình ảnh gây bão mạng xã hội

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