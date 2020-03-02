Bị la mắng vì phá banh nhà, bé gái giữ vững thần thái 'Ủa ai biết gì đâu' khiến dân mạng cười bò

Thế giới 02/03/2020 07:00

Bé gái nghịch ngợm khiến nhà cửa tan hoang, khắp nơi đều in những dấu tay đen sì. Đặc biệt thần thái tỉnh bơ, có phần 'ngạo nghễ' của cô nhóc khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Những ai đã làm cha mẹ đều phải trải qua bài học "Đằng sau sự im lặng của con cái chính là bão tố". Khi bọn trẻ đang chơi đùa bỗng yên lặng bất thường thì chắc hẳn là chúng vừa gây ra chuyện "tày trời" nào đó. Cha mẹ cứ chuẩn bị tinh thần mà khắc phục hậu quả đi là vừa.  

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bé gái nghịch ngợm đến mức biến phòng ngủ thành bãi chiến trường đen sì khiến người xem dở khóc dở cười.

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Cảnh tượng khiến bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng phải khóc thét - Ảnh: FB

Cả căn phòng biến thành đống hỗn độn, từ sàn nhà đến tường đều chi chít những dấu tay đen sì. "Hung thủ" gây ra sự việc cũng mặt mũi, chân tay lấm lem hết cả. Đặc biệt khi bị bố mẹ phát hiện, bé gái vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không chút lo sợ như thể 'Ủa ai biết gì đâu".

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Thần thái 'chị đại' của cô nhóc khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: FB

Đoạn clip gây bão mạng và thu hút hàng ngàn bình luận, chia sẻ. 

"Một bộ phim hài kết hợp với kinh dị. Đỉnh cao nghệ thuật luôn"; "Tôi mà là bố mẹ đứa nhóc chắc lăn ra xỉu mất"; "Biết đâu sau này cô nhóc thành họa sĩ nổi tiếng thì sao?"; "Y như thằng con tui. Nghịch ngợm cho đã rồi đến lúc bị mắng thì bày ra vẻ mặt vô tội, như thế chẳng liên quan gì đến nó vậy"; "Làm cha mẹ phải đối mặt với nhiều thử thách thật đấy. Thôi tôi sẽ độc thân thêm một thời gian nữa vậy";..., dân mạng bình luận.

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