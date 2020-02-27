Mẹ tức tối vì con vừa chào đời bị bác sĩ tát vào mặt, biết sự thật liền cảm ơn rối rít

Thấy con chào đời bị bác sĩ tát nhẹ vào mặt, người mẹ tức tối la mắng, để rồi sau đó nhận ra sự thật cảm động.

Khoảnh khắc chứng kiến con chào đời là ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời người mẹ. Chị Li (sống tại Trung Quốc) cũng có tâm trạng như vậy. Giây phút nhìn thấy con sinh ra, chị Li cảm thấy mọi khó khăn, đau đớn trong quá trình mang thai và sinh mổ dường như biến mất hoàn toàn.

Theo Sina, con của chị Li khi sinh ra không khóc như những đứa trẻ khác, mà lại khẽ mỉm cười với mẹ. Cảm nhận được tình mẫu tử, chị Li vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên khoảnh khắc xúc động nhanh chóng bị "phá hỏng". Bác sĩ đỡ đẻ cho chị Li tát nhẹ vào mặt bé sơ sinh khiến bé khóc òa. Trong lúc mất bình tĩnh, chị Li đã la mắng nặng lời với bác sĩ. Tuy nhiên vị bác sĩ này không phản ứng lại mà chỉ dặn dò y tá cắt rốn, vệ sinh sạch sẽ cho đứa nhỏ.

Sự thật cảm động về hành động tưởng chừng bạo lực của bác sĩ - Ảnh: Sina

Sau khi biết chuyện, mẹ chồng của chị Li đã đưa con dâu đến để cảm ơn vị bác sĩ kia. Lúc này, chị mới biết sự thật cảm động đằng sau hành động tưởng chừng như bạo lực của bác sĩ.

Khi còn ở trong bụng mẹ, khí oxi được đưa tới thai nhi thông qua dây rốn và CO2 cũng được thải ra bằng cách này. Lúc chào đời, bé phải tự thở bằng phổi và khí quản của mình, cho nên tiếng khóc đầu tiên là nỗ lực của bé, cho thấy bé có thể tự thở để thích nghi với môi trường hoàn toàn mới.

Tiếng khóc đầu đời rất quan trọng đối với trẻ - Ảnh: Sina

Bé sẽ khóc khoảng 30 giây đến 1 phút sau khi sinh ra. Tiếng khóc đầu đời cũng cho thấy bé đã được hút hết nước ối và các chất khác trong phổi, mũi để có thể thở ở môi trường bên ngoài dễ dàng hơn.

Chính vì vậy khi thấy con của chị Li không khóc, bác sĩ đã tát nhẹ vào má bé để kích thích bé khóc, nhằm đảm bảo phổi và khả năng thở của em bé không có vấn đề gì.

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