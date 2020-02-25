Lại 'toang' khi hẹn hò qua mạng: Do chàng trai đã ế còn kén chọn hay nhan sắc thật của cô gái khiến đối phương chạy mất dép

Thế giới 25/02/2020 11:34

Cứ tưởng quen được bạn gái xinh đẹp sau 27 năm FA, chàng trai chạy mất dép khi phát hiện nhan sắc thật của cô gái. Câu chuyện hẹn hò qua mạng nhận được nhiều bình luận, chia sẻ.

Từng có không ít cặp đôi nên duyên vợ chồng hay có chuyện tình đẹp như mơ nhờ hẹn hò qua mạng. Điều này càng thôi thúc những người cô đơn tin rằng có thể tìm thấy nửa kia của mình chỉ bằng vài cái click chuột. Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, rất nhiều chuyện tình qua mạng "chưa kịp nở đã chóng tàn" chỉ qua một lần gặp mặt. Nguyên nhân hầu hết đều là vì nhan sắc ngoài đời của các cô gái đều khác xa trong ảnh, khác đến mức cánh mày râu chỉ muốn xách dép bỏ chạy ngay tắp lự.

Nạn nhân lần này là một nam thanh niên Trung Quốc 27 tuổi, chưa tình có mảnh tình vắt vai nào. Trải qua vài lần cảm nắng không thành, chàng trai quyết định tìm người yêu qua mạng.

Sau vài lần bình luận dạo, thanh niên cũng gặp được người con gái trong mơ. Từng có không ít chuyện tình đơm hoa kết trái chỉ bằng vài dòng bình luận nên chàng trai càng tin đây chính là duyên phận trời định của mình.

Trong quá trình chuyện trò, cả hai đều chủ động gửi ảnh cho nhau. Nam thanh niên cảm thấy rất may mắn khi quen được bạn gái xinh xắn, dễ thương. Tuy chưa đến mức nữ thần nhưng cũng đủ để anh chàng tim đập thình thịch rồi, hy vọng phá vỡ kỷ lục FA càng ngày càng tăng.

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Cô gái trong ảnh rất xinh xắn, ưa nhìn - Ảnh: Weibo

Cuối cùng cũng đến ngày cặp đôi từ mạng ảo bước ra đời thực. Chứng kiến nhan sắc ngoài đời thực của bạn gái, nam thanh niên chỉ biết mắt chữ A, mồm chữ O. Anh chàng còn nghĩ mình nhận nhầm người vì cô gái mình gặp chẳng liên quan gì đến cô gái trong ảnh. Khi bỏ đi những app chụp ảnh sống ảo, cô nàng trông kém sắc hơn hẳn với làn da ngăm đen, gương mặt nhợt nhạt, mắt một mí...

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Nhan sắc đời thực của cô gái khiến bạn trai thất vọng - Ảnh: Weibo

Sau đó..., à không có sau đó nữa, buổi hẹn đầu tiên cũng là lần gặp mặt cuối cùng luôn. Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Một số cho rằng thanh niên quá khó tính và kén chọn, số khác lại nghĩ do chàng trai hy vọng quá nhiều nên mới bị thất vọng đến vậy. 

"Tôi thấy cô bạn gái cũng không tệ như anh ta nói. FA 27 năm rồi, kén chọn cái gì chứ?"; "Nhan sắc con gái qua ảnh bây giờ chỉ nên tin 3 phần thôi"; "Các app chụp ảnh nợ đàn ông một lời xin lỗi"; "Hóng nhan sắc anh trai như nào mà chê người ta thế"; "Không hẹn hò thì thôi bêu xấu con gái làm gì nhỉ"..., dân mạng bình luận.

Tưởng yêu được nữ thần khi hẹn hò qua mạng, chàng trai 'chạy mất dép' ngay từ buổi hẹn đầu tiên

Tưởng yêu được nữ thần khi hẹn hò qua mạng, chàng trai 'chạy mất dép' ngay từ buổi hẹn đầu tiên

Sau một thời gian hẹn hò qua mạng, chàng trai quyết định gặp mặt nữ thần trong mộng. Tuy nhiên đó cũng là lần cuối họ nhìn thấy nhau.

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