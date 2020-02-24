Tưởng yêu được nữ thần khi hẹn hò qua mạng, chàng trai 'chạy mất dép' ngay từ buổi hẹn đầu tiên

Sau một thời gian hẹn hò qua mạng, chàng trai quyết định gặp mặt nữ thần trong mộng. Tuy nhiên đó cũng là lần cuối họ nhìn thấy nhau.

Ngày nay có không ít đôi trẻ bén duyên, thậm chí trở thành vợ chồng nhờ hẹn hò qua mạng. Với sự phát triển của internet và các ứng dụng hẹn hò, mọi người có thể yêu nhau dù cách hàng ngàn cây số hay cả bờ đại dương.

Tuy nhiên cũng chính vì chưa một lần gặp mặt nên không ít những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, tiêu biểu như câu chuyện dưới đây.

Chàng trai và cô gái quen nhau qua mạng xã hội. Nữ chính có giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, trò chuyện thông minh đã đốn tim nam chính trong vòng một nốt nhạc. Chưa kể nhưng bức ảnh mà cô gái gửi cho chàng trai chứng tỏ cô rất xinh đẹp, gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và mái tóc ngắn cá tính.

Chàng trai cảm thấy rất may mắn vì quen được một nữ thần - Ảnh: Weibo

Sau một thời gian chuyện trò, cả hai quyết định gặp mặt ngoài đời. Cô gái còn gửi sẵn một bức ảnh mình mặc chiếc váy đen hở vai mà cô sẽ mặc khi cả hai gặp gỡ. Chàng trai vô cùng háo hức chờ đến ngày được gặp nữ thần trong mộng.

Đúng là "trời không chiều theo ý người", chàng trai nhanh chóng vỡ mộng khi đối diện với nữ thần. Ngoài chiếc váy đen ra thì cô nàng chẳng có chút gì liên quan đến những tấm ảnh bấy lâu nay cô gửi.

Cô gái thực tế không trẻ trung, thon gọn như ảnh. Thậm chí đến cả cách hành xử, ăn uống cũng chẳng dịu dàng, nền nã như những gì trước đó cô thể hiện.

Sự thật lại phũ phàng thế này đây - Ảnh: Weibo

Sau khi về nhà, chàng trai đã cắt đứt mọi liên lạc với cô gái. Mối tình "chưa kịp nở đã chóng tàn" khiến cư dân mạng dở khóc dở cười, đồng thời an ủi anh chàng lần sau nên cẩn thận một chút.

"Haha cuộc sống mà"; "Mấy vụ này tôi quá quen rồi"; "Hài quá cười chết mất"; "Tôi hiểu mà người anh em"; "Con gái ai cũng thích sống ảo hết á"; "Thấy hình qua mạng chỉ nên tin 3 phần thôi nhé"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-yeu-duoc-nu-than-khi-hen-ho-qua-mang-chang-trai-chay-mat-dep-ngay-tu-buoi-hen-dau-tien-351825.html