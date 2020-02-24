Mua váy cưới sang chảnh qua mạng, cô dâu khóc dở mếu dở khi nhận về '2 quả bưởi' úp ngược kém sang

Lại một pha mua hàng online khiến khổ chủ giận tím người, còn dân mạng thì được phen cười nghiêng ngả.

Mua hàng online rất được lòng chị em phụ nữ bởi tính tiện dụng, nhanh chóng. Tuy nhiên shop bán qua mạng thì cũng có năm bảy loại, may mắn tìm được shop có tâm thì "cuộc đời nở hoa", chẳng may vớ phải shop làm ăn cà chớn, bán hàng nhái thì chỉ có "cuộc sống bế tắc" mà thôi.

Nạn nhân của mua hàng online lần này là một cô dâu. Vì trót tin "hàng y hình" nên khi mở gói hàng, cô gái đã bị sốc nặng và không biết phải nói gì.

Theo The Sun, cô dâu này đặt váy cưới trên một sàn thương mại điện tử của Trung Quốc. Trong ảnh minh họa, chiếc váy có màu trắng tinh khôi, chất liệu ren lụa mềm mại rất bắt mắt.

Thế nhưng chiếc váy mà cô nhận được trông nhăn nhúm, kém sang và rẻ tiền hơn nhiều. Phần ngực mỏng tang, có 2 miếng mút trắng trông như 2 quả bưởi úp ngược vậy.

'Bên trái là hình ảnh mà cô ấy đã đặt và bên phải là những gì cô ấy nhận được. Thật là một chuyến đi chợ online thất bại, may mắn là cô ấy đã tìm được chiếc váy khác', người đăng tải bức ảnh cho biết - Ảnh: The Sun

Được biết, cô dâu mua chiếc váy cưới trên chỉ với giá 40 USD (khoảng 920 ngàn đồng). Nhiều người cho rằng với số tiền này thì chiếc váy cô nhận được khác xa hình minh họa cũng là điều dễ hiểu.

"Không phải tự nhiên người ta chi một số tiền lớn cho váy cưới"; "Tiền nào của nấy thôi"; "Với 20 đô la thì nhận được chiếc váy như thế là đúng rồi"; "Với 20 đô la mà nghĩ mua được chiếc váy như bên trái á? Có tin người và ngây thơ quá không vậy"..., dân mạng bình luận.

Lại một pha mua hàng online 'giận tím người' ngày cận Tết: Áo sơ mi sang chảnh biến thành tạp dề làm bếp Mua hàng online đích thị là một cuộc chơi may rủi và không ít người đã phải nhận cái kết đắng ngắt vì trót tin lời hứa "hàng y hình".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-vay-cuoi-sang-chanh-qua-mang-co-dau-khoc-do-meu-do-khi-nhan-ve-2-qua-buoi-up-nguoc-kem-sang-351813.html