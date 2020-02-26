Mẹ trẻ 'IQ vô cực' chế robot hút bụi thành 'bảo mẫu' trông trẻ khiến dân mạng phục sát đất

Thế giới 26/02/2020 15:41

"Người chế ra robot hút bụi có nằm mơ cũng không ngờ có ngày nó kiêm luôn nhiệm vụ trông trẻ", một dân mạng bình luận.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện bà mẹ trẻ Trung Quốc khéo léo kết hợp giữa việc chăm con và dọn dẹp nhà cửa khiến cộng đồng mạng được phen cười bò.

Em bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên rất hiếu động. Từ ngày biết bò, cậu bé càng nghịch ngợm hơn nữa khiến mẹ phải luôn để mắt trông nom. Đôi khi việc dọn dẹp nhà cửa bị trì hoãn cũng vì người mẹ phải chơi với con.

Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ, chồng chị quyết định sắm một robot hút bụi để đỡ đần chuyện quét dọn. Cũng từ đây, bé trai chuyển hướng chú ý sang thành viên mới trong nhà. Con robot di chuyển tới đâu là cậu bé bò theo tới đó.

Bà mẹ quyết định kẹp tấm chăn lên con robot rồi cho cậu bé nằm lên đó. Vậy là con robot vừa hút bụi vừa kéo lê cậu bé khắp nhà. Bé trai cũng tỏ ra rất phấn khích với người bạn mới này, ngoan ngoãn nằm trên lưng robot hút bụi "du hí" khắp nơi, không còn quậy phá hay mè nheo như bình thường nữa.

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Robot hút bụi kiêm luôn chức năng trông trẻ khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Sina

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Em bé có vẻ rất thích người bạn này - Ảnh: Sina

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được vô số bình luận hài hước: "Haha dễ thương ghê. Thằng bé có vẻ mê mẩn nhìn không chớp mắt luôn"; "Mấy con robot bò chậm lắm, gặp vật cản sẽ dừng lại hoặc chuyển hướng. Mình thấy cách này cũng an toàn mà"; "Bà mẹ quá thông minh"; "Người chế ra robot hút bụi có nằm mơ cũng không ngờ có ngày nó kiêm luôn nhiệm vụ trông trẻ"; "Đa năng quá tôi cũng phải sắm một con mới được"...

Ông bố ru con ngủ nhưng ngáy còn to hơn con, biểu cảm 'hạn hán lời' của đứa trẻ khiến dân mạng cười ngất

Ông bố ru con ngủ nhưng ngáy còn to hơn con, biểu cảm 'hạn hán lời' của đứa trẻ khiến dân mạng cười ngất

Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ ngáy rất to khiến đứa trẻ không ngủ nổi. Người mẹ bước vào phòng nhìn thấy biểu cảm bất lực của con liền cười sặc sụa.

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