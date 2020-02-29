Tự vẽ nguệch ngoạc khắp mặt, cậu bé khóc thét ăn vạ khi thấy 'tác phẩm' của mình trong gương

Người mẹ dở khóc dở cười khi thấy cậu con trai tự vẽ nguệch ngoạc lên mặt rồi khóc thút thít ăn vạ.

Hầu hết các ông bố, bà mẹ đều đau đầu với sở thích vẽ nguệch ngoạc khắp nhà của con. Từ tưởng, sàn cho đến quần áo, bàn ghế, ở bất cứ đâu trẻ cũng có thể trổ tài họa sĩ.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc được phen cười ngất khi một bà mẹ trẻ chia sẻ về những hình ảnh của con mình. Hình ảnh cho thấy một cậu bé từ khuôn mặt cho đến bàn tay đều lấm lem nét vẽ nguệch ngoạc.

Cậu bé khóc thút thít khi thấy những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt và tay - Ảnh: Weibo

Màn ăn vạ cực gắt đến từ chính chủ - Ảnh: Weibo

Nhìn mặt là biết hối hận lắm rồi - Ảnh: Weibo

Người mẹ cho biết, cậu bé có sở thích vẽ khắp mọi nơi trong nhà. Lần này không biết vì lý do gì mà cậu bé lại nảy ra ý tưởng vẽ lên mặt và bàn tay của chính mình. Sau khi vẽ xong, khi nhìn thấy "tác phẩm" của mình trong gương, bé trai đã lăn ra ăn vạ khóc thút thít khiến người mẹ dở khóc dở cười.

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được vô số bình luận hài hước: "Haha cười muốn xỉu"; "Nhìn là biết hối hận lắm rồi"; "Một phút bốc đồng hả con"; "Tự làm tự chịu đi con ơi"; "Trẻ thích vẽ chứng tỏ rất thông minh và có tính sáng tạo đó"; "Vẽ nguệch ngoạc có thể giúp trẻ phát triển trí tuệ và khả năng kiểm soát bản thân. Mẹ không nên cấm đoán sở thích của trẻ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-ve-nguech-ngoac-khap-mat-cau-be-khoc-thet-an-va-khi-thay-tac-pham-cua-minh-trong-guong-352343.html