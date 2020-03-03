Vợ đòi ly hôn vì chồng quá hôi hám, cả chục ngày mới đánh răng một lần

Thế giới 03/03/2020 15:34

Cô vợ quyết tâm ly hôn vì cho rằng người chồng hôi hám, không chịu vệ sinh đang hủy hoại cuộc đời mình.

Nguyên nhân ly hôn của các cặp vợ chồng thường xuất phát từ việc khác biệt quan điểm sống, hết tình cảm, không tôn trọng lẫn nhau, thiếu sự chia sẻ, ngoại tình... Thế nhưng cô gái Ấn Độ trong câu chuyện dưới đây lại quyết ly hôn chồng bởi lý do hết sức éo le.

Times of India đưa tin, cô Soni Devi (20 tuổi, sống tại quận Vaishali, thành phố Bihar, Ấn Độ) đòi bỏ chồng vì anh ta quá... hôi hám. 

Soni cho biết người chồng Manish Ram không cạo râu, tắm rửa hay đánh răng thường xuyên. Hàng chục ngày Manish mới làm vệ sinh cá nhân, điều mà mọi người đều làm mỗi ngày.

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Vợ quyết ly hôn vì chồng quá hôi hám, cả chục ngày mới đánh răng, tắm rửa một lần - Ảnh: Times of India

Ông Pratima Sinha, thành viên của Ủy ban Phụ nữ Nhà nước (SWC) cho biết cô Soni đã tìm đến Ủy ban và nói mình muốn bỏ chồng.

Trong bản kiến nghị, Soni cho hay cô đã kết hôn với anh thợ sửa ống nước Manish vào năm 2017.

"Chồng tôi lúc nào cũng bốc mùi, khoảng 10 ngày anh ta mới tắm rửa một lần. Anh ta thậm chí còn không đánh răng. Tôi không muốn sống với chồng nữa. Tôi không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó. Hãy giúp tôi thoát khỏi người đàn ông này, anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi", cô Soni viết trong đơn.

Sau khi xem xét, SWC đã đã đưa ra quyết định: Cho anh chồng Manish 2 tháng để sửa đổi bản thân hoặc buộc phải ly hôn.

Về phía Manish, người đàn ông này lại không hề muốn ly hôn. Manish hứa sẽ cố gắng sửa đổi để lấy lại lòng tin ở vợ. 

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