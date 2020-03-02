Loạt ảnh ngày ấy và bây giờ trong 10 năm của bố và con gái gây sốt mạng xã hội

Loạt ảnh ngày ấy và bây giờ của hai cha con người Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động.

Đối với một đứa trẻ, điều hạnh phúc nhất không phải là có bao nhiêu đồ ăn ngon, có bao nhiêu đồ chơi đẹp mà chính là được sống trong tình yêu thương của gia đình. Mới đây, trang Sina đăng tải loạt ảnh ngày ấy và bây giờ của hai cha con sống tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động.

Trong bức ảnh 10 năm trước, ông bố đang bế con gái mới sinh trên tay, bên cạnh còn có hai thú cưng của gia đình tạo nên khung cảnh vô cùng ấm áp. Qua thời gian, cô con gái bé bỏng nằm gọn trên tay bố ngày nào đã lớn lên thành một bé gái xinh xắn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Ông bố vẫn dang tay ôm con vào lòng, hết sức che chở, bảo vệ cho công chúa nhỏ. Dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm gia đình vẫn là điều bền chặt, thiêng liêng nhất.

Loạt ảnh ngày ấy bây giờ của hai cha con người Trung Quốc gây sốt mạng - Ảnh: Sina Sự xuất hiện của thành viên đặc biệt khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Sina Tình cảm gia đình là điều quý giá, thiêng liêng nhất - Ảnh: Sina Người cha đóng vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển tính cách ở trẻ. Dù một số ông bố cung cấp cho con điều kiện sống rất tốt nhưng lại thiếu đi sự quan tâm, khiến đứa trẻ không thể phát triển toàn diện. Đứa bé thiếu tình thương của cha có xu hướng nhút nhát, thiếu an toàn và sống khép kín. Một số khác thì lại nổi loạn và có những hành động cực đoan. Thông thường, đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán hơn phụ nữ. Người cha có thể ảnh hưởng tính cách tốt này cho con, giúp con tự lập và biết cách vượt qua khó khăn.

Ông bố ru con ngủ nhưng ngáy còn to hơn con, biểu cảm 'hạn hán lời' của đứa trẻ khiến dân mạng cười ngất Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ ngáy rất to khiến đứa trẻ không ngủ nổi. Người mẹ bước vào phòng nhìn thấy biểu cảm bất lực của con liền cười sặc sụa.

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