Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, dụ con uống thuốc không cần cớ mà phải biết dùng chiêu cơ!

Thế giới 04/03/2020 16:14

Người mẹ dùng chiêu cao tay để dụ con uống thuốc khiến cộng đồng mạng cười ngất. Nhiều phụ huynh còn đòi học theo bà mẹ này để đối phó với chứng sợ uống thuốc của đứa con ở nhà.

Hầu hết trẻ em lại thường xuyên bị bệnh vặt, khiến các bậc phụ huynh đau đầu nghĩ cách cho các bé uống thuốc đủ cữ, đúng giờ. Bởi vì chẳng đứa trẻ nào thích thú với việc uống thuốc cả. Chỉ cần nghe đến từ "thuốc" là lập tức nhăn nhó, tìm mọi cách trốn tránh.

Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với cách dụ con uống thuốc của một bà mẹ đến từ Trung Quốc. Lợi dụng tính hiếu kỳ, thích giành ăn với chị gái của con, bà mẹ đã thành công dụ bé trai uống sạch chai thuốc. 

Cụ thể, người mẹ chuẩn bị một hộp sữa và một vỏ hộp có chứa chai thuốc bên trong. Sau đó, bà mẹ đưa hộp sữa thật cho con gái lớn. Thấy chị được uống sữa, bé trai cũng nhanh tay giành lấy hộp sữa còn lại và uống ngon lành. Có lẽ phát hiện vị sữa có mùi lạ lạ nên cậu bé ngừng lại, gãi đầu mà chẳng hiểu lý do là gì.

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Bà mẹ chuẩn bị 1 hộp sữa và 1 vỏ hộp sữa có chứa chai thuốc bên trong - Ảnh: Sina
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Người mẹ đưa hộp sữa cho con gái lớn - Ảnh: Sina
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Bé trai thấy vậy cũng nhanh tay giành ăn với chị - Ảnh: Sina

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Cậu bé hút rột rột ngon lành, nhưng đâu ngờ mình đang uống thuốc chứ - Ảnh: Sina
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Đã phát hiện ra có điều gì đó sai sai thì phải - Ảnh: Sina

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "20 năm sau xem lại clip và nhận ra hồi nhỏ mình đã dại thế nào"; "Mẹ lắm chiêu thế này thì con đỡ thế nào được"; "Mình cũng phải học theo mới được"; "Mắc cười quá, trông vừa thương vừa buồn cười"...

Loạt ảnh ngày ấy và bây giờ trong 10 năm của bố và con gái gây sốt mạng xã hội

Loạt ảnh ngày ấy và bây giờ trong 10 năm của bố và con gái gây sốt mạng xã hội

Loạt ảnh ngày ấy và bây giờ của hai cha con người Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động.

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