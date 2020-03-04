Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, dụ con uống thuốc không cần cớ mà phải biết dùng chiêu cơ!

Hầu hết trẻ em lại thường xuyên bị bệnh vặt, khiến các bậc phụ huynh đau đầu nghĩ cách cho các bé uống thuốc đủ cữ, đúng giờ. Bởi vì chẳng đứa trẻ nào thích thú với việc uống thuốc cả. Chỉ cần nghe đến từ "thuốc" là lập tức nhăn nhó, tìm mọi cách trốn tránh.

Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với cách dụ con uống thuốc của một bà mẹ đến từ Trung Quốc. Lợi dụng tính hiếu kỳ, thích giành ăn với chị gái của con, bà mẹ đã thành công dụ bé trai uống sạch chai thuốc.