Thức dậy lúc nửa đêm, vợ phát hiện hành động lạ của chồng với con gái mới sinh

Thế giới 02/03/2020 07:00

Thức giấc lúc nửa đêm, cô vợ ngạc nhiên vì không thấy chồng nằm cạnh. Sau khi nhìn quanh, cô phát hiện chồng đang ngồi bên nôi của con gái nhỏ.

Đối với cha mẹ, nhìn ngắm con ngủ say luôn là một niềm hạnh phúc khó tả. Trông thiên thần nhỏ đang say giấc nồng, phụ huynh nào cũng tràn ngập cảm giác yêu thương và tự hào vì đã sinh ra đứa nhỏ đáng yêu đến thế.

Chị Xiaowei (sống tại Trung Quốc) mới sinh con gái đầu lòng vào tháng trước. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi được làm cha mẹ, vợ chồng chị Xiaowei đều vô cùng lo lắng vì không biết có thể chăm sóc tốt đứa trẻ này hay không.

Từ khi có con, chồng Xiaowei đã thay đổi rất nhiều. Anh trở nên chu đáo và yêu thương vợ con nhiều hơn. Sau khi xong việc ở cơ quan, người chồng lập tức về nhà để phụ vợ chăm con.

Một đêm nọ, Xiaowei bất ngờ tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Sau đó cô phát hiện chồng mình đang ngồi bên nôi của con gái. Xiaowei im lặng để quan sát xem chồng làm gì.

Hóa ra ông bố trẻ chỉ đang ngắm con gái ngủ bằng vẻ mặt mãn nguyện nhất trần đời. Thỉnh thoảng anh còn để tay lên mũi để kiểm tra xem con còn thở không. Lúc này, Xiaowei không nhịn được mà bật cười khúc khích. 

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Ông bố ngắm con ngủ say khiến vợ phì cười - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

"Thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi khi có con"; "Dễ thương quá luôn. Người đàn ông này yêu vợ thương con thật đấy"; "Sau này mình cũng mong lấy được người đàn ông của gia đình thế này"; "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng"..., dân mạng bình luận. 

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