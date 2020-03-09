Trông hai con sinh đôi nghịch như giặc, ông bố trẻ nghĩ ra đủ chiêu trò cười ra nước mắt

Mới đây, cộng đồng mạng lại chia sẻ đoạn clip hài hước ghi lại ông bố trẻ người Trung Quốc trông hai con sinh đôi. Hai cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên siêu nghịch ngợm, quậy phá. Ông bố bèn nghĩ ra nhiều cách đối phó có 1-0-2 để hoàn thành nhiệm vụ vợ giao.

Chẳng hạn như lúc buồn ngủ quá rồi mà hai đứa con vẫn còn thức, ông bố bèn lấy dây cột tay hai con với tay mình lại rồi cho mỗi đứa một quả thanh long đỏ ngồi tự xúc ăn. Và không nằm ngoài dự đoán, hai đứa trẻ đã bôi thanh long đỏ choét ra khắp mặt và sàn nhà, còn ông bố vẫn say giấc nồng chẳng hay biết gì.

Tuy hơi bẩn nhưng được cái hai đứa trẻ không chạy đi đâu được - Ảnh cắt từ clip

Một lần khác, ông bố để nguyên miếng dưa hấu to đùng lên bàn cho con gặm nham nhở. Thỉnh thoảng, bố đói quá còn "cướp" luôn đồ ăn của con nữa. Mẹ mà thấy cảnh này chắc chỉ còn nước "giận tím người".

'Không cần bổ dưa đâu, cứ cạp tự nhiên đi các con' - Ảnh cắt từ clip

Có lẽ sợ hai con "rảnh rỗi sinh nông nổi" nên ông bố giao cho mỗi đứa một cái khăn, lau qua lau lại sàn nhà cho thật sạch. Ai nấy đều cười rụng rốn với những chiêu trò bá đạo, lầy lội của ba bố con. Nhiều bà mẹ thì tỏ ra đồng cảm vì thấy quá giống với hoàn cảnh nhà mình. Không cho chồng trông con thì mệt, mà cứ hễ giao nhiệm vụ cho chồng là xảy ra đủ chuyện dở khóc dở cười.

'Lau sạch vào nha lát bố thưởng' - Ảnh cắt từ clip

"Y chang nhà mình chẳng khác gì. Mỗi lần giao cho chồng trông con là phải dọn một bãi chiến trường do cha con nó bày ra"; "Thỉnh thoảng cho con được thoải mái một chút, nghịch bẩn một chút cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng"; "Hai bé sinh đôi cưng quá"; "Miễn sao bố đừng để con học được tính xấu nào đó hay nghịch những trò chơi nguy hiểm là được rồi. Các mẹ cứ yên tâm chia sẻ việc chăm sóc con cái với chồng nhé"..., dân mạng bình luận.