Ông bố đưa con đi viện nhưng lại có hành động vô tâm quá đà. Người mẹ thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ loạt ảnh bố đưa con đi viện thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thông thường khi con bị ốm, người bố sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chăm sóc con tỉ mỉ từng chút một. Ấy vậy mà ông bố trong câu chuyện dưới đây lại vô tâm đến mức khiến ai nấy bó tay.

Theo Sina, cậu bé này bị tiêu chảy nhưng người mẹ lại đang vắng nhà. Chính vì vậy ông bố đã lãnh trách nhiệm đưa con đi viện. Ngày thường việc chăm con chủ yếu do vợ làm, trong khoản này anh không được thạo cho lắm. Thấy con có vẻ không quá mệt mỏi, ông bố liền bảo con xuống giường chơi còn mình trèo lên giường bệnh của con tranh thủ làm một giấc ngon lành.

Bố đưa con đi viện - Ảnh: Sina

Và cái kết không biết ai mới là bệnh nhân - Ảnh: Sina

Người mẹ sau khi tới nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cộng đồng mạng vừa bật cười trước hành động vô tư thái quá của ông bố vừa chê trách sự thiếu quan tâm của anh đối với con mình.

"Không biết ai mới là bệnh nhân đây"; "Chịu thật sự luôn á!"; "Ai thấy mắc cười chứ tôi chỉ thấy ông này thiếu trách nhiệm thôi"; "Chăm sóc trẻ nhỏ là một quá trình đòi hỏi cha mẹ cần bỏ rất nhiều công sức, thời gian và tâm trí"; "Nhìn mà chán chả muốn lấy chồng á"; "Một số người đàn ông vẫn nghĩ chăm con là việc của phụ nữ"...

Dạy con học toán, bố tức xì khói với câu trả lời bá đạo, còn dân mạng được dịp cười nghiêng ngả Clip dạy con học toán của ông bố Trung Quốc thu hút sự quan tâm của dân mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-dua-con-di-vien-va-cai-ket-khong-biet-ai-moi-la-benh-nhan-354109.html