Dạy con học toán, bố tức xì khói với câu trả lời bá đạo, còn dân mạng được dịp cười nghiêng ngả

Clip dạy con học toán của ông bố Trung Quốc thu hút sự quan tâm của dân mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Dạy con học là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ. Hầu hết trẻ con tiểu học đều ham chơi hơn ham học, chúng chưa hiểu việc học quan trọng thế nào và khó lòng có thể tập trung được. Dỗ ngon ngọt thì chúng không nghe, quát mắng hay phạt roi thì càng khiến trẻ ác cảm với việc học hơn.

Mới đây trên mạng xã lan truyền clip hài hước ghi lại cảnh ông bố Trung Quốc dạy con học bài. Cụ thể, bé gái đang phải giải một bài toán gồm phép cộng và phép nhân. Dù ông bố đã vận dụng hết khả năng sư phạm để giảng bài nhưng vẫn bị tư duy vừa khác biệt vừa lầy lội của con đánh bại.

"- Ví dụ, con với Tiểu Minh, Tiểu Hồng, mỗi người có 3 cái giỏ, mỗi cái giỏ lại có 4 quả táo. Vậy tổng cộng có bao nhiêu quả táo?

- Con chỉ có hai tay, làm sao cầm được 3 cái giỏ.

- Con không cần quan tâm có cầm được hay không. Bố hỏi con, tổng cộng có bao nhiêu quả táo?

- Bằng 48 quả ạ!

- Tại sao lại là 48 quả? Mỗi người có 3 cái giỏ, mỗi giỏ có 4 quả táo, 3 nhân 4 thì phải là 12 quả đúng không? Con 12 quả, Tiểu Minh 12 quả, Tiểu Hồng 12 quả, cộng lại phải là 36 quả chứ. Tại sao lại là 48?

- Vẫn còn bạn Giả Như mà!" ("Ví dụ" và "Giả như" đồng âm với nhau).

Câu trả lời bá đạo của bé gái khiến ông bố ôm đầu than trời - Ảnh cắt từ clip

Câu trả lời bá đạo khiến ông bố chỉ biết than trời, không biết phải nói gì thêm. Clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận hài hước.

"Haha chịu thật sự luôn đó"; "Con bé thông minh và bá đạo ghê"; "Tức lắm mà không làm gì được"; "Trường hợp này thì đúng là trứng khôn hơn vịt rồi"; "IQ có thể thấp nhưng EQ phải cao ngất ngưởng"; "Lớn lên làm luật sư chắc luôn"; "Nghe vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục, bố cãi thế nào được bây giờ"; "Đúng là tay lái lụa, cua gắt quá"...

Bố đang cố khều chìa khóa để quên trong ô tô, con trai hành động bất ngờ khiến bố dở khóc dở cười Đoạn clip hài hước ghi lại hành động bất ngờ của cậu con trai khi thấy bố cố gắng khều chìa khóa để quên trong ô tô khiến dân mạng cười ngất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/day-con-hoc-toan-bo-tuc-xi-khoi-voi-cau-tra-loi-ba-dao-con-dan-mang-duoc-dip-cuoi-nghieng-nga-353285.html