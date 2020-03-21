Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt'

Nguyên nhân vì ngày hôm trước bé gái đã thấy bố cậy gạch ra, bỏ vào thứ gì đó rồi lại ấn viên gạch vào chỗ cũ nên bắt chước. Không ngờ khi bé gái vừa cậy viên gạch ra thì phát hiện có tiền dính vào viên gạch. Người bố đang ngồi gần đó trông con, bỗng đổi sắc mặt vì quỹ đen của mình bị lộ. Còn mẹ bé thì cười không ngớt vì bí mật của chồng đã bị con gái lật tẩy.

Mới đây, mạng xã hội Weibo chia sẻ câu chuyện hài hước của một ông bố ở Trung Quốc . Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cô con gái được nghỉ học ở nhà. Sau khi chơi chán búp bê, bé gái bắt đầu tha thẩn khắp nhà để nghịch ngợm, thậm chí tò mò cậy cả gạch ốp tường.

Không biết ông bố phải giải thích thế nào đây - Ảnh: Weibo

Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng và thu hút nhiều bình luận hài hước: "Anh chồng cứ bình tĩnh giải thích là không giấu quỹ đen đâu, người ta bán gạch khuyến mại tiền đấy"; "Tình cha con chắc có bền lâu"; "Thôi cứ giả vờ không biết để bảo toàn tính mạng vậy"; "Không có bí mật nào là mãi mãi"; "Thật ra bé gái là mật thám của mẹ đó"...

Trước đó, một cô vợ Thái Lan cũng chia sẻ câu chuyện tương tự thu hút sự chú ý của dân mạng. Hôm đó, chị thấy con mèo trong nhà cứ liên tục leo trèo, nghịch ngợm nên vô cùng bực mình. Chú mèo còn nhảy lên tủ khiến nhiều đồ đạc rơi vỡ. Không thể ngờ lần này bí mật của chồng chị đã bị phơi bày.

Chú mèo khiến quỹ đen của người chồng bại lộ - Ảnh: FB

Khi chú mèo leo lên tủ làm hộp giấy rơi xuống đất, cô vợ vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bên trong hộp có rất nhiều tiền. Suy đi nghĩ lại, chị chắc mẩm số tiền này chính là quỹ đen mà chồng chị cất giấu. Tổng cộng trong chiếc hộp có khoảng 2.000 Bath (hơn 1,5 triệu đồng). Hình ảnh hài hước chú mèo ngồi ngơ ngác giữa những tờ tiền vương vãi trên nền nhà khiến người xem không thể nhịn cười.

Người vợ còn tiết lộ trước đây khi chị hỏi chồng tiền sinh hoạt, anh luôn nói rằng mình không còn tiền nữa, không ngờ lại bí mật cất giấu quỹ đen này.