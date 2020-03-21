Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt'

Thế giới 21/03/2020 16:01

Trong lúc chơi ở góc nhà, bé gái đã cậy viên gạch ốp tường ra, nhờ thế mà bí mật động trời của ông bố cũng bại lộ.

Mới đây, mạng xã hội Weibo chia sẻ câu chuyện hài hước của một ông bố ở Trung Quốc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cô con gái được nghỉ học ở nhà. Sau khi chơi chán búp bê, bé gái bắt đầu tha thẩn khắp nhà để nghịch ngợm, thậm chí tò mò cậy cả gạch ốp tường.

Nguyên nhân vì ngày hôm trước bé gái đã thấy bố cậy gạch ra, bỏ vào thứ gì đó rồi lại ấn viên gạch vào chỗ cũ nên bắt chước. Không ngờ khi bé gái vừa cậy viên gạch ra thì phát hiện có tiền dính vào viên gạch. Người bố đang ngồi gần đó trông con, bỗng đổi sắc mặt vì quỹ đen của mình bị lộ. Còn mẹ bé thì cười không ngớt vì bí mật của chồng đã bị con gái lật tẩy.

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt' - Ảnh 1

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt' - Ảnh 2
Bé gái vô tình phát hiện bố giấu quỹ đen - Ảnh: Weibo

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt' - Ảnh 3

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt' - Ảnh 4
Không biết ông bố phải giải thích thế nào đây - Ảnh: Weibo

Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng và thu hút nhiều bình luận hài hước: "Anh chồng cứ bình tĩnh giải thích là không giấu quỹ đen đâu, người ta bán gạch khuyến mại tiền đấy"; "Tình cha con chắc có bền lâu"; "Thôi cứ giả vờ không biết để bảo toàn tính mạng vậy"; "Không có bí mật nào là mãi mãi"; "Thật ra bé gái là mật thám của mẹ đó"...

Trước đó, một cô vợ Thái Lan cũng chia sẻ câu chuyện tương tự thu hút sự chú ý của dân mạng. Hôm đó, chị thấy con mèo trong nhà cứ liên tục leo trèo, nghịch ngợm nên vô cùng bực mình. Chú mèo còn nhảy lên tủ khiến nhiều đồ đạc rơi vỡ. Không thể ngờ lần này bí mật của chồng chị đã bị phơi bày.

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé gái phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt' - Ảnh 5
Chú mèo khiến quỹ đen của người chồng bại lộ - Ảnh: FB

Khi chú mèo leo lên tủ làm hộp giấy rơi xuống đất, cô vợ vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bên trong hộp có rất nhiều tiền. Suy đi nghĩ lại, chị chắc mẩm số tiền này chính là quỹ đen mà chồng chị cất giấu. Tổng cộng trong chiếc hộp có khoảng 2.000 Bath (hơn 1,5 triệu đồng). Hình ảnh hài hước chú mèo ngồi ngơ ngác giữa những tờ tiền vương vãi trên nền nhà khiến người xem không thể nhịn cười.

Người vợ còn tiết lộ trước đây khi chị hỏi chồng tiền sinh hoạt, anh luôn nói rằng mình không còn tiền nữa, không ngờ lại bí mật cất giấu quỹ đen này.

Ông bố ru con ngủ nhưng ngáy còn to hơn con, biểu cảm 'hạn hán lời' của đứa trẻ khiến dân mạng cười ngất

Ông bố ru con ngủ nhưng ngáy còn to hơn con, biểu cảm 'hạn hán lời' của đứa trẻ khiến dân mạng cười ngất

Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ ngáy rất to khiến đứa trẻ không ngủ nổi. Người mẹ bước vào phòng nhìn thấy biểu cảm bất lực của con liền cười sặc sụa.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hài hước Trung Quốc câu chuyện dở khóc dở cười

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích