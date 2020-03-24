Từ nhà ngoại về, bé trai cứ khư khư ôm đầu khiến bố mẹ khó hiểu, đến lúc biết sự thật thì cười ngặt nghẽo

Thế giới 24/03/2020 19:42

Dù đang chơi món đồ chơi yêu thích nhất nhưng bé trai vẫn giơ một tay che đầu. Sau khi biết sự thật cả nhà được phen cười ngặt nghẽo.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc chia sẻ đoạn clip hài hước về cậu con trai 2 tuổi khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Bà mẹ cho biết đây là đứa cháu đầu tiên trong gia đình nên ông bà nội ngoại đều rất cưng chiều. Vì hai nhà gần nhau nên bé trai thường xuyên được về nhà ngoại chơi. Cậu bé rất thích ông bà và người cậu của mình. 

Gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cha mẹ gửi cậu bé về ở nhà ngoại khá lâu. Đến khi trở về nhà, cả nhà phát hiện cậu bé có hành động kỳ lạ, dù mải chơi đến đâu thì bé trai vẫn dùng tay ôm khư khư lấy đầu. Kể cả khi chơi với chiếc xe máy mà cậu bé yêu thích nhất thì em vẫn chừa một tay ôm đầu.

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Cậu bé khư khư ôm đầu sau khi từ nhà ngoại về - Ảnh: Sina

Ban đầu bà mẹ không để ý lắm nhưng hành động lạ tiếp diễn nhiều ngày khiến cô bắt đầu quan tâm đến nguyên nhân. Dù đã gặng hỏi nhiều lần nhưng cậu bé vẫn quả quyết là mình không bị đau đầu. Nhìn mãi thì bà mẹ mới phát hiện tóc của cậu bé ngắn hơn so với lúc được gửi về nhà ngoại.

Không còn cách nào khác, người mẹ gọi điện cho em trai để tìm hiểu. Hóa ra người cậu thấy tóc cháu hơi dài, sợ cháu bị nóng đổ mồ hôi nên dùng tông đơ cắt bớt.

Thế nhưng cậu bé lại sợ nhất là bị cắt tóc, chỉ cần nghe tiếng "rì rì" của tông đơ là khóc toáng lên. Người cậu bèn đánh lạc hướng cháu bằng cách cho chơi với chiếc xe máy ưa thích nhất, rồi nhân lúc đứa bé đang mải chơi mà dùng tông đơ cắt tóc cho cháu.

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Bị cậu cắt tóc nên bé trai sinh ra hành động đề phòng cao độ - Ảnh: Sina

Sau vụ đó, đứa nhỏ cứ thấy cậu đến gần là dùng tay che đầu để bảo vệ mái tóc. Có lẽ sự "kinh hoàng" quá lớn nên khi về nhà, cậu bé vẫn tiếp tục đề phòng. Bà mẹ sau khi nghe tường tận nguyên do thì không thể không phá lên cười ngặt nghẽo.

Phản ứng đáng yêu của bé trai khiến dân mạng cười không ngớt: "Nỡ lòng nào lại lừa cháu thế chứ"; "Cậu quá đáng lắm luôn á"; "Chưa từng thấy đứa trẻ nào có tinh thần cảnh giác cao độ như cậu bé này"; "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Thương quá nhưng xin lỗi tôi nhịn cười không nổi"...

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