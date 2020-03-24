Mẹ đơn thân nghèo nuôi 5 con vẫn tự may khẩu trang để tặng người xung quanh

Tuy có hoàn cảnh khó khăn, lại phải nuôi 5 con nhỏ nhưng cô Haidah vẫn tự may khẩu trang để tặng cho những người xung quanh mình.

Sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến người dân tại nhiều quốc gia lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhu cầu sử dụng những sản phẩm phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay... quá lớn đã biến những mặt hàng này trở nên hiếm hơn vàng.

Chính vì vậy, cô Haidah Abdullah, sống tại khu Kampung Bukit Gajah, Jalan Industri, huyện Gua Musang, bang Kelantan, Malaysia đã quyết định tự may khẩu trang để tặng cho người dân.

Cô Haidah đã mua vải rồi dùng máy may có sẵn trong nhà để may khẩu trang, dùng để giúp đỡ những người nghèo sau khi lệnh cách ly và phong tỏa của chính phủ được ban hành.

Người phụ nữ cho biết đã may được hơn 200 chiếc khẩu trang và cô sẽ tặng chúng cho những người dân nghèo xung quanh mình.

Mẹ đơn thân nghèo nuôi 5 con may khẩu trang tặng người dân xung quanh - Ảnh: Metro

Theo Metro, cô Haidah bắt đầu việc thiện này từ hôm 21/3, sau khi nghe các phương tiện truyền thông đưa tin về tình trạng khan hiếm khẩu trang trên cả nước. Người phụ nữ cho biết hành động của cô không chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ mọi người xung quanh mà còn là cách để trả ơn cộng đồng và chính quyền, những người đã từng giúp đỡ cô khi gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, trước đây cô Haidah và 5 con nhỏ phải sống trong một căn nhà tồi tàn, điều kiện vật chất thiếu thốn vô cùng. Sau đó, các tổ chức phi chính phủ cùng với cộng đồng đã quyên góp một số tiền nhỏ, mua tặng cô một chiếc máy may để cô có công việc ổn định hơn. Nhờ vậy cuộc sống của 6 mẹ con đã cải thiện rất nhiều.

Hành động giàu lòng nhân ái của người mẹ đơn thân nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Tấm lòng thật đáng quý"; "Mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ con chị"; "Hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giúp đỡ người khác"; "Giữa lúc dịch bệnh hoành hành nghe được những tin này thật ấm lòng"...

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