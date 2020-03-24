Mẹ đơn thân nghèo nuôi 5 con vẫn tự may khẩu trang để tặng người xung quanh

Thế giới 24/03/2020 11:39

Tuy có hoàn cảnh khó khăn, lại phải nuôi 5 con nhỏ nhưng cô Haidah vẫn tự may khẩu trang để tặng cho những người xung quanh mình.

Sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến người dân tại nhiều quốc gia lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhu cầu sử dụng những sản phẩm phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay... quá lớn đã biến những mặt hàng này trở nên hiếm hơn vàng.

Chính vì vậy, cô Haidah Abdullah, sống tại khu Kampung Bukit Gajah, Jalan Industri, huyện Gua Musang, bang Kelantan, Malaysia đã quyết định tự may khẩu trang để tặng cho người dân.

Cô Haidah đã mua vải rồi dùng máy may có sẵn trong nhà để may khẩu trang, dùng để giúp đỡ những người nghèo sau khi lệnh cách ly và phong tỏa của chính phủ được ban hành. 

Người phụ nữ cho biết đã may được hơn 200 chiếc khẩu trang và cô sẽ tặng chúng cho những người dân nghèo xung quanh mình.

tu may khau trang 1
Mẹ đơn thân nghèo nuôi 5 con may khẩu trang tặng người dân xung quanh - Ảnh: Metro

Theo Metro, cô Haidah bắt đầu việc thiện này từ hôm 21/3, sau khi nghe các phương tiện truyền thông đưa tin về tình trạng khan hiếm khẩu trang trên cả nước. Người phụ nữ cho biết hành động của cô không chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ mọi người xung quanh mà còn là cách để trả ơn cộng đồng và chính quyền, những người đã từng giúp đỡ cô khi gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, trước đây cô Haidah và 5 con nhỏ phải sống trong một căn nhà tồi tàn, điều kiện vật chất thiếu thốn vô cùng. Sau đó, các tổ chức phi chính phủ cùng với cộng đồng đã quyên góp một số tiền nhỏ, mua tặng cô một chiếc máy may để cô có công việc ổn định hơn. Nhờ vậy cuộc sống của 6 mẹ con đã cải thiện rất nhiều.

Hành động giàu lòng nhân ái của người mẹ đơn thân nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Tấm lòng thật đáng quý"; "Mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ con chị"; "Hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giúp đỡ người khác"; "Giữa lúc dịch bệnh hoành hành nghe được những tin này thật ấm lòng"...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê nguyên chiếc Boeing 787 Dreamliner đưa người Ukraine tại Việt Nam về nước giữa dịch Covid-19

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê nguyên chiếc Boeing 787 Dreamliner đưa người Ukraine tại Việt Nam về nước giữa dịch Covid-19

Ông Phạm Nhật Vượng đã từng du học tại Nga, sau đó ông chuyển đến Kiev, thủ đô Ukraine để gây dựng thương hiệu mỳ Mivina và năm 1993.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch Covid-19 Malaysia câu chuyện cảm động

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích