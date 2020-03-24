Nhận nuôi bé gái chồng đưa về, 3 năm sau vợ phát hiện sự thật đau lòng

Cô vợ nhận nuôi đứa trẻ do chồng đưa về và yêu thương như con ruột. Thế nhưng 3 năm sau cô mới phát hiện sự thật đau lòng.

Sohu đưa tin, anh Wang và cô Li (sống tại Hồ Nam, Trung Quốc) đã kết hôn nhiều năm và đón con trai đầu lòng vào tháng 3/2001. Trong cuộc sống thường ngày, đôi vợ chồng thờ ơ và không có sự gắn kết. Kể cả khi con trai ra đời, ngôi nhà vẫn chẳng có không khí gia đình. Cả hai thường dành thời gian ở bên ngoài, ít quan tâm tới nhau, tình cảm vợ chồng cũng xa cách dần.

Vào năm 2016, anh Wang đưa về nhà một bé gái, nói với vợ rằng cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, hoàn cảnh rất đáng thương. Còn cô Liu sau khi sinh con trai cũng muốn sinh thêm một bé gái nhưng do tình cảm vợ chồng lạnh nhạt nhiều năm nên không có cơ hội. Thấy bé gái chồng đưa về rất dễ thương, cô Liu động lòng trắc ẩn, nhận nuôi đứa bé và yêu thương như con gái ruột.

Ngoại tình, chồng đưa con riêng về cho vợ nuôi - Ảnh minh họa: Inernet

Đến năm 2019, một phụ nữ tên Zhao Jia bất ngờ đến nhà cô Liu đòi con gái. Lúc này sự thật phũ phàng đã được phơi bày. Vào năm 2016, anh Wang lén lút qua lại với Zhao Jia và sinh một đứa con gái. Sau đó, anh ta đưa con riêng về cho vợ nuôi dưỡng, nói dối rằng đó là đứa trẻ mồ côi.

Sau khi nhận ra đứa trẻ bấy lâu mình coi như con ruột lại là con riêng của chồng với người phụ nữ khác, cô Liu đã đệ đơn lên tòa án xin ly hôn và đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Tòa án quận Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam nhận thấy tình cảm của vợ chồng anh Wang đã phai nhạt nhiều năm nay, anh Wang thậm chí còn có con riêng với người phụ nữ khác nên đồng thuận cho cặp đôi ly hôn.

Ngoài ra, hành động của anh Wang đã gây nên tổn thất tinh thần rất lớn cho cô Li nên phải bồi thường cho vợ cũ 80.000 nhân dân tệ (hơn 264 triệu đồng).

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