Dặn chồng cho con ăn, vợ đi chợ về chứng kiến cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười

Thế giới 11/03/2020 18:18

Màn bố trông con vừa sáng tạo, vừa bá đạo ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ câu chuyện bố trông con giữa mùa dịch Covid-19 khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Theo Sina, trong thời gian nghỉ dịch, anh Yang có thời gian ở nhà nhiều hơn. Một hôm, vợ anh Yang đi chợ nên nhờ chồng ở nhà cho con ăn. Anh Yang nhận lời nhưng trong lòng cũng hoang mang vì chẳng mấy khi làm việc này. 

Cậu con trai 6 tuổi lại đòi bố cho ngồi trên giường ăn để tiện xem tivi. Vì không muốn con năn nỉ ồn ào nên anh Yang quyết định tháo nắp bồn cầu, cọ rửa sạch sẽ để làm bàn ăn cho con. 

Với cách này, cậu bé chỉ có thể ngồi yên ăn hết bữa sáng. Còn ông bố thì thoải mái ngồi chơi máy tính.

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Bố lấy nắp bồn cầu làm bàn ăn cho con - Ảnh: Sina
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Màn bố trông con bá đạo khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: Sina

Một lúc sau, vợ anh Yang đi chợ về phát hiện cảnh tượng dở khóc dở cười. Cậu con trai thì đang ôm nắp bồn cầu ăn sáng, còn chồng thì đang dán mắt vào máy tính. Vừa tức vừa buồn cười, vợ anh Yang chụp vội vài bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội để "bóc phốt" chồng. 

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Quá sáng tạo và thông minh"; "Bá đạo thật nhưng có vẻ mất vệ sinh nhỉ"; "Thấy cứ ghê ghê thế nào ấy"; "Đỡ tốn tiền mua bàn ăn riêng"; "Đúng là cạn lời";...

Dạy con học toán, bố tức xì khói với câu trả lời bá đạo, còn dân mạng được dịp cười nghiêng ngả

Dạy con học toán, bố tức xì khói với câu trả lời bá đạo, còn dân mạng được dịp cười nghiêng ngả

Clip dạy con học toán của ông bố Trung Quốc thu hút sự quan tâm của dân mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

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