Bà cho cháu ti bình nhưng mải xem tivi, biểu cảm 'nắng hạn mong mưa' của em bé khiến người xem cười ngất

Thế giới 25/03/2020 11:46

Người bà cho cháu bú bình nhưng ánh mắt lại tập trung vào màn hình tivi, biểu cảm mong chờ rồi chuyển sang bất lực của em bé khiến người xem cười ngất.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video quay lại cảnh bà ngoại cho cháu bú bình thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Biểu cảm đáng yêu của em bé trong clip khiến ai nấy không khỏi bật cười. 

Người mẹ bận làm việc nhà đã đưa bình sữa nhờ bà ngoại cho cháu ăn giúp. Đúng lúc này tivi lại đang chiếu bộ phim truyền hình mà bà ngoại thích xem nhất nên bà vừa xem tivi vừa cho cháu ti bình.

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Hình ảnh bà cho cháu bú bình khiến nhiều người bật cười thích thú - Ảnh: Sina

Em bé đang mút sữa rất hăng say thì chẳng hiểu sao núm ti cứ xa dần, xa dần rồi rời khỏi miệng lúc nào không hay. Hóa ra bà ngoại em mải xem tivi, quên cả cháu nên tay cầm bình sữa cứ lỏng dần rồi nhấc hẳn ra khỏi miệng cháu mà bà không hay biết.

Bữa ăn ngon lành bị gián đoạn nhưng em bé không hề khóc lóc. Trái lại mắt em cứ dán chặt vào núm ti, miệng há ra chờ sữa quay lại. Vẻ mặt bất lực của cậu bé khi nhìn bà mải xem tivi, rồi lại nhìn bình sữa với vẻ thèm thuồng khiến dân mạng không nhịn được cười.

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Biểu cảm siêu đáng yêu của cậu bé gây sốt mạng - Ảnh: Sina

Khoảnh khắc đáng yêu của hai bà cháu đã được người mẹ ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều bật cười trước phản ứng dễ thương của em bé, đồng thời nhắc người bà khi trông cháu hãy chú ý hơn. 

"Dễ thương quá, đúng kiểu 'há miệng chờ sung' luôn"; "Nhìn có khác gì đang hạn hán chờ mưa không cơ chứ"; "Đáng yêu quá con ơi, nhưng mà mong là bà sẽ tập trung hơn khi trông cháu"; "Nhiều khi sự sơ ý, xao nhãng của người lớn lại gây ra những hậu quả tai hại đối với trẻ nhỏ"...

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