Đi làm về thấy vợ địu 2 con sinh đôi đi vòng vòng khắp nhà, chồng bật khóc vì xúc động

Người chồng đi làm về thấy vợ vừa địu hai con sinh đôi vừa ăn cơm thì xúc động đến bật khóc. Hóa ra làm mẹ toàn thời gian chẳng nhàn hạ như nhiều người vẫn tưởng.

Bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, việc mang thai, sinh con, nuôi con mọn khiến người phụ nữ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Thậm chí, nhiều người còn rơi vào bế tắc, trầm cảm. Chính vì vậy, người vợ nào cũng muốn được chồng thông cảm, chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.

Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh bà mẹ trẻ chăm hai con sinh đôi cùng một lúc khiến nhiều người xúc động.

Người chồng cho biết hôm đó anh về nhà thấy vợ đang địu hai con sinh đôi, một đứa trước mặt, một đứa sau lưng, tay cầm bát cơm vừa đi vòng vòng khắp nhà vừa ăn. Lúc đầu, anh còn tưởng vợ đang đùa với hai con. Đến khi nhìn khuôn mặt bơ phờ, đầu tóc rối bù của vợ anh mới hiểu vợ mình đang mệt mỏi đến thế nào.

Người mẹ vừa địu con vừa cố ăn cho xong bữa - Ảnh: Sina

Người chồng lập tức bế con để vợ ăn cho xong bữa. Lúc này, cô vợ mới kể rằng mình vừa nấu ăn xong thì hai con khóc lóc inh ỏi. Do đói bụng quá nên cô buộc phải vừa địu con vừa ăn cơm. May mắn là hai đứa bé được mẹ cho đi vòng vòng trong nhà nên lập tức nín khóc. Người chồng nghe xong liền bật khóc vì quá thương vợ. Do không được người thân giúp đỡ chăm con nên cô vợ buộc phải nghỉ làm ở nhà, vừa nuôi con vừa quán xuyến gia đình để chồng yên tâm làm việc. Anh tự nhủ sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể chăm lo cho vợ con nhiều hơn. Câu chuyện cảm động gây bão mạng và thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

Làm mẹ toàn thời gian không hề dễ dàng - Ảnh: Sina

"Phụ nữ đã hi sinh rất nhiều để ở nhà làm nội trợ"; "Chỉ mong người đàn ông nào cũng yêu thương, thấu hiểu vợ như ông chồng trong câu chuyện này"; "Làm mẹ toàn thời gian chẳng dễ dàng tí nào"; "Vợ tôi sau khi sinh con cũng ở nhà làm nội trợ. Cứ nghĩ vợ ở nhà nhàn lắm, đến khi thử trông con một ngày mới hiểu vợ vất vả thế nào. Đàn ông đi làm còn có giờ nghỉ trưa, chứ chăm con thì chẳng có phút nào rảnh rỗi cả"...

