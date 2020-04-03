Cho con bú trên xe buýt bị hành khách đi cùng lên án, người mẹ đáp trả khiến ai nấy câm nín

"Vạch áo khoe thân trước mắt bao người, đúng là không biết xấu hổ!", người mẹ cho con bú bị hành khách đi cùng lên án gay gắt.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh mẹ trẻ cho con bú nơi công cộng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hành động của bà mẹ nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết các bình luận đều cho rằng làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, nhu cầu của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu nên mẹ có thể cho con bú ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Số khác lại nghĩ khi cho con bú, người mẹ nên che chắn cẩn thận, không nên biến mối liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con trở nên phản cảm nơi công cộng và gây khó xử cho người xung quanh. Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc cũng gặp phải tình cảnh khó xử tương tự. Xe buýt đang di chuyển thì đứa nhỏ đòi ăn. Éo le là lúc đi vội quá không mang theo gì che chắn cả, bé còn quá nhỏ chẳng thể hiểu được lời mẹ nên cứ khóc mãi không thôi khiến cô vô cùng sốt ruột.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, người mẹ quyết định vạch áo cho con ti ngay trên xe bus. Cô cố gắng kéo vạt áo che chắn kín bầu ngực, nhìn qua không hề lộ liễu gì cả. Thế nhưng vẫn có vài tiếng xì xào nho nhỏ. Một người đàn ông trong đó thậm chí còn nói thẳng luôn: "Vạch áo khoe thân trước mắt bao người, đúng là không biết xấu hổ!". Người mẹ bị chỉ trích vì cho con bú trên xe buýt - Ảnh: Sina Bà mẹ này nghe thế thì vô cùng phẫn nộ, đã thẳng thừng đáp lời: "Vậy anh nói xem tôi nên làm thế nào trong trường hợp này? Cứ để đứa bé khóc lóc ầm ĩ cả xe sao? Lúc ấy liệu anh cũng có để yên không, hay lại nói tôi không biết dỗ con? Hơn nữa, tôi đã cẩn thận che chắn, làm hết sức trong khả năng của mình rồi. Chứ tôi thích thú gì việc vạch áo ngay giữa đường thế này!

Quan trọng hơn, trẻ nhỏ đói thì cho ăn là điều vô cùng hiển nhiên. Tôi là mẹ, tôi phải làm những điều tốt nhất cho con mình, đáp ứng nhu cầu của con trước sau đó mới suy nghĩ đến những vấn đề khác. Đó là bản năng của người làm mẹ, nếu ai chưa từng làm mẹ sẽ khó mà hiểu được!". Lời đáp trả cứng rắn của bà mẹ trẻ khiến người đàn ông kia im bặt, cúi đầu xấu hổ. Những người phụ nữ khác trên xe thì ào ào đồng tình. Người mẹ có quá nhiều thứ phải lo lắng và chu toàn nên không thể lúc nào cũng đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo. Khi rơi vào trường hợp bất khả kháng, việc ưu tiên nhu cầu của em bé là điều cần được thông cảm. "Mẹ nào nhìn thấy con khóc lả đi vì đói cũng không thể chịu được. Hành động của cô ấy không có gì phản cảm cả"; "Sau này người mẹ nên chuẩn bị bình sữa khi ra ngoài để dùng trong những trường hợp tương tự"; "Khi ra ngoài, mẹ nên chuẩn bị một tấm khăn lớn, mỏng để che chắn trong lúc cho con bú"; "Ai làm mẹ rồi mới hiểu. Nhiều khi con khóc lả vì đói, không còn cách nào khác mới phải cho con bú nơi công cộng như vậy"; "Bản năng của phụ nữ là làm mẹ. Con đói con khóc mới quan trọng chứ người ngoài nhìn thì có là gì đâu"; "Cho con ăn thôi chứ có khoe thân khoe ngực đâu mà nói người ta phản cảm"..., dân mạng bình luận.

Đôi vợ chồng bỏ lại con sau lưng để rảnh tay ăn uống, dân mạng bức xúc: 'Sao chưa lớn mà đã đẻ rồi?' Hầu hết cha mẹ đều muốn mang đến sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo nhất cho con của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những cha mẹ vô tâm khiến người ngoài phải ngán ngẩm như trong câu chuyện dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-con-bu-tren-xe-buyt-bi-hanh-khach-di-cung-len-an-nguoi-me-dap-tra-khien-ai-nay-cam-nin-355705.html