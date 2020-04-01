Làm việc tại bệnh viện chống dịch Covid-19, nam y tá bật khóc vì không dám ôm con trai

Thế giới 01/04/2020 15:43

Do môi trường làm việc dễ lây nhiễm Covid-19, ông bố bật khóc vì không dám ôm ấp con trai. Đoạn clip xúc động thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân trên toàn thế giới đang cố gắng thực hiện cách ly nghiêm túc nhằm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh.

Mới đây, trang FoxNews đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh ông bố là y tá không dám ôm con sau khi đi làm về khiến người xem xúc động.

Người bố trong đoạn video là anh Naser Ali Al-Shahrani, đang làm y tá tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê-út). Hôm đó, khi Shahrani vừa bước vào nhà, cậu con trai bé nhỏ đã chạy ào ra, dang rộng vòng tay muốn được ôm bố.

Trong một khoảnh khắc, anh Shahrani đã lùi lại và bảo con dừng bước. Do làm việc ở bệnh viện, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nên người bố không cho phép mình quá gần gũi con. Sau đó, anh Shahrani ngồi xuống đưa 2 tay lên che đi những giọt nước mắt của mình trước thái độ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì của con trai.

dich Covid19
Sợ Covid-19, nam y tá bật khóc khi không thể ôm con trai - Ảnh cắt từ clip

Nhiều y tá, bác sĩ ngoài việc chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì mỗi khi trở về nhà, thứ họ lo ngại nhất chính là việc những người thân yêu của mình bị lây nhiễm.

Anh Shahrani đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người phải thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa, cách ly của chính phủ.

Hiện số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 860.000 người với hơn 42.000 người tử vong. Riêng Ả Rập Xê-út ghi nhận 1.563 trường hợp mắc Covid-19 và 10 ca tử vong. Chính vì vậy, tất cả mọi người cần thực hiện cách ly nghiêm túc, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước hành động của ông bố: "Nhìn thương quá, chỉ mong dịch bệnh qua nhanh"; "Tất cả mọi người cần chung tay mới dập tắt được dịch bệnh"; "Hành động của người bố rất đáng tuyên dương"...

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