Hai mẹ con nhiễm Covid-19 vẫn dắt nhau đi du lịch khiến gần 100 người bị cách ly, 20 doanh nghiệp đóng cửa

Thế giới 31/03/2020 15:16

Giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành, 2 mẹ con nhiễm virus corona vẫn đi tham quan hơn 40 địa điểm.

Hiện tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp. Chính vì vậy hầu hết các nước đều khuyến khích người dân nên thực hiện cách ly xã hội, hạn chế di chuyển hay tập trung đông người. Thế nhưng 2 mẹ con du học sinh Mỹ này vẫn rủ nhau đi du lịch 5 ngày tại đảo Jeju (Hàn Quốc). 

Cụ thể, vào ngày 15/3, nữ du học sinh 19 tuổi trở về Hàn Quốc từ Mỹ. Sau đó, cô cùng mẹ đến Jeju du lịch, tham quan hơn 40 địa điểm. Vào ngày 23/3, 2 mẹ con kiểm tra sức khỏe trước khi trở về Seoul. Đến ngày 25/3, cả hai nhận được kết quả dương tính với Covid-19.

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Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người vẫn đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, mặc dù ngay từ những ngày đầu tiên trong chuyến đi, cả hai đã có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vẫn tiếp tục đi tham quan và không khai báo y tế. Hậu quả, đã có hơn 20 doanh nghiệp buộc phải tạm thời đóng cửa và hơn 90 người bị cách ly. Hành động vô trách nhiệm của 2 du khách này khiến người dân tại đảo Jeju vô cùng bức xúc. 

Hiện tại, chính quyền và 6 doanh nghiệp địa phương đã nộp đơn kiện, yêu cầu cả hai bồi thường hơn 100 triệu won (hơn 2 tỷ đồng) thiệt hại kinh doanh. Chưa hết, thống đốc tỉnh Jeju cũng đưa ra cảnh cáo, nếu bất kỳ cư dân nào ở đảo Jeju phát hiện nhiễm virus từ 2 du khách này, tỉnh sẽ nộp đơn khiếu nại hình sự.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, tính đến sáng 31/3, tại Hàn Quốc đã có 9.661 người bị nhiễm Covid-19, 158 bệnh nhân tử vong. Riêng đảo Jeju có 9 trường hợp nhiễm bệnh. 

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Từ khóa:   Hàn Quốc Covid-19 nhiễm Covid-19

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