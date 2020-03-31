Đi dự đám tang, gia đình 17 người từ già đến trẻ mắc Covid-19

Thế giới 31/03/2020 10:18

Sau khi viếng đám tang của bệnh nhân nhiễm Covid-19, gia đình 17 người từ già đến trẻ đã mắc bệnh. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những người vẫn đang chủ quan trước Covid-19.

Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đang đau đầu tìm cách chống lại Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có những người còn chủ quan, không nghiêm túc cách ly, hạn chế tụ tập như khuyến cáo của chính phủ. Câu chuyện đại gia đình 17 người tại Anh nhiễm Covid-19 sau khi đi dự đám tang là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người.

Theo đó, vào ngày 9/2, người thân đã tổ chức đám tang cho bà cụ Sheila Brooks (86 tuổi). Vài ngày sau đó, người cháu 65 tuổi của bà Sheila bất ngờ qua đời mặc dù trước đó không hề có bệnh nền nào.

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Gia đình 17 người nhiễm Covid-19 sau khi dự đám tang - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, 16 người họ hàng khác cũng đã mắc Covid-19. Trong 17 bệnh nhân mắc bệnh sau khi dự đám tang, có cả người già và trẻ em. Trước khi cụ bà 65 tuổi qua đời, 2 người con của bà không thể gặp mặt mẹ lần cuối vì đang phải chịu đựng những cơn đau do virus Corona gây ra. Cuối cùng, chỉ có người chồng ở bên cạnh bà.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, gia đình này đã kêu gọi mọi người hãy nghiêm túc thực hiện việc cách ly xã hội để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cách đây ít ngày, 53 cán bộ y tế tại Việt Nam phải đi cách ly sau khi viếng đám tang cùng với 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Theo đó, vào ngày 10/3, nam thanh niên H.T.H (26 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) nhập cảnh về Việt Nam. Ngày 23/3, ông nội của H. qua đời.

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Sau khi dự đám tang người thân thanh niên nhiễm Covid-19, hơn 50 cán bộ y tế phải cách ly - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, hơn 50 nhân viên của Bệnh viện huyện Bình Chánh đến viếng đám tang và có tiếp xúc gần với người thân của H. Sáng 24/3, H. nhận kết quả dương tính với Covid-19 nên đến ngày 25/3, hơn 50 cán bộ nhân viên y tế đã được đưa đi cách ly.

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Từ khóa:   Covid-19 dương tính với Covid-19 cách ly xã hội

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