Người mẹ đau đớn kể lại cảnh con trai 5 tuổi mắc Covid-19: ‘Nghe con hỏi liệu nó có chết không mà trái tim tôi như vỡ ra’

Thế giới 26/03/2020 16:24

Câu chuyện của người mẹ có con trai 5 tuổi nhiễm Covid-19 nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Người mẹ hy vọng mọi người nên hạn chế ra ngoài để tránh lây lan dịch bệnh.

Giữ tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức căng thẳng, nhiều quốc gia trên thế giới kêu gọi người dân hạn chế ra đường, thế nhưng không phải ai cũng tuân thủ. Điều này đã dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Để mọi người ý thức hơn về việc phòng chống dịch, một người mẹ 30 tuổi (ngụ hạt Worcestershire, Anh) đã chia sẻ câu chuyện con trai 5 tuổi nhiễm Covid-19, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, con trai chị Lauren Fullbrook là bé Alfie 5 tuổi được chẩn đoán mắc Covid-19. Khi đưa con trai nhập viện, cậu bé đã không ngừng hỏi “mẹ ơi, con sẽ chết sao?”. Câu hỏi này khiến người mẹ vô cùng sợ hãi.

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Hình ảnh bé trai 5 tuổi nhiễm Covid-19 khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Mirror  

Vì vậy, sau khi con trai dần khỏe lại, chị Lauren chia sẻ xúc động: “Covid-19 không phải là một trò đùa. Xin đừng xem thường nó, căn bệnh này không chỉ đe dọa đến tính mạng của bạn mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác bởi bạn vẫn đi bar, đến nhà hàng. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần trữ giấy vệ sinh là đủ. Tôi đã tận mắt chứng kiến những gì mà nó gây ra. Tôi đã nhìn thấy con trai 5 tuổi của mình từ một đứa bé năng động trở thành một bệnh nhân không thể cử động, không ăn uống được và đến việc đi vệ sinh cũng trở nên khó khăn.

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Cậu bé không chỉ sốt cao, liên tục nôn mửa mà còn bị ảo giác - Ảnh: Mirror

Nhiệt độ cơ thể của con luôn trong tình trạng rất cao, con cũng liên tục nôn mửa. Tôi thấy con mình bị ảo giác, không ngừng khóc la vì đau đầu. Con tôi phải nhập viện và được đưa đến khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Mồ hôi túa ra từ cơ thể thằng bé, nó không ngừng run rẩy, thở hổn hển và xuất hiện hội chứng sợ ánh sáng. Đó thực sự là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nghe con trai hỏi liệu nó có chết không, nhìn thấy sự hoảng loạn và khó chịu trong mắt con, trái tim tôi như vỡ ra”.

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Sau 8 ngày điều trị, cậu bé đã hồi phục và có thể chơi đùa cùng mẹ - Ảnh: Mirror

Theo Mirror, 2 mẹ con Lauren sau một ngày nằm viện đã được phép trở về nhà, tự cách ly. Được biết, sau 8 ngày điều trị, cậu bé đã dần bình phục. Người mẹ này còn nói thêm, cô không viết bài nhằm gây sự chú ý hay để nhận được sự thương cảm từ cộng đồng mạng mà muốn nhắn nhủ đến những người đang thờ ơ, phớt lờ lời khuyên nên ở nhà của chính phủ.

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Từ khóa:   Covid-19 nhiễm Covid-19 cách ly phòng dịch

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