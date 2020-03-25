Sự thật đằng sau bức ảnh bác sĩ đứng ngoài cổng nhìn vợ con trước khi qua đời vì Covid-19

Thế giới 25/03/2020 13:58

Nhiều giờ qua, bức ảnh được cho là ghi lại hình ảnh một bác sĩ đứng ngoài cổng nhìn vợ con lần cuối trước khi qua đời vì dịch Covid-19 gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế đó chỉ là tin giả.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát, những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh nhiều nhất là lực lượng y bác sĩ. Ngoài nguy cơ nhiễm bệnh, họ còn phải làm việc không ngơi nghỉ để chữa trị cho các bệnh nhân. Thậm chí nhiều người không có thời gian về thăm nhà.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh được cho là của một vị bác sĩ đã qua đời vì Covid-19 tại Indonesia nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, một người dùng Facebook đăng bức ảnh người đàn ông đứng trước cổng, nhìn vợ con của mình từ xa. Kèm theo đó, tài khoản này còn chú thích đây là bác sĩ Hadio Ali Khazatsin, người đã chết vì Covid-19 tại Indonesia. Đây là khoảnh khắc hội ngộ cuối cùng của vị bác sĩ này với hai đứa con nhỏ và người vợ đang mang thai. Thông tin này khiến ai nấy đều không khỏi xúc động, gửi lời chia buồn đến gia đình vị bác sĩ xấu số.

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Bức ảnh được cho là hình ảnh cuối cùng của một bác sĩ qua đời vì dịch Covid-19 tại Indonesia thực chất là ảnh của một bác sĩ đang còn sống tại Malaysia - Ảnh: FB

Tuy nhiên, theo truyền thông Indonesia thì thông tin trên là sai sự thật. Bức ảnh trên do một người đàn ông ở Malaysia đăng lên trang cá nhân. Người trong ảnh là một bác sĩ nhưng là người Malaysia chứ không phải Indonesia. Hiện vị bác sĩ này vẫn đang làm việc bình thường và không hề mắc Covid-19.

Được biết, tính đến ngày 22/3, tại Indonesia đã có 6 bác sĩ tử vong vì Covid-19. Những bác sĩ này đều nhiễm bệnh trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân. Không chỉ người dân Indonesia, nhiều cư dân mạng khác trên thế giới cũng vô cùng đau lòng trước sự ra đi của những bác sĩ đã hy sinh thân mình để chiến đấu với Covid-19.

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