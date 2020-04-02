Hầu hết cha mẹ đều muốn mang đến sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo nhất cho con của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những cha mẹ vô tâm khiến người ngoài phải ngán ngẩm như trong câu chuyện dưới đây.

Hầu hết mọi người đều đồng ý với quan điểm rằng con cái sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cha mẹ. Không còn những buổi tiệc tùng quên lối về, cũng tạm biệt luôn những ngày hẹn hò riêng tư lãng mạn, vì cha mẹ sẽ bị bọn trẻ quấn lấy cả ngày không buông. Ngay cả muốn ngủ một giấc thẳng cẳng từ đêm đến sáng hay ăn một bữa cơm trọn vẹn cũng rất khó. Vậy mà mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh cha mẹ vô tâm bỏ mặc con nhỏ thoải mái ăn uống khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

Hình ảnh được một chủ quán ăn ở Trung Quốc chụp lại. Khi thấy hai vị khách ăn uống ngon lành, để con nằm một mình trên chiếc bàn sau lưng, người này quyết định ghi lại và đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Cặp vợ chồng vô tâm đặt con lên chiếc bàn trống phía sau lưng để rảnh tay ăn uống - Ảnh: Sohu Theo Sohu, đây là cặp vợ chồng trẻ đến quán ăn tối. Họ đưa theo đứa con nhỏ khoảng vài tháng tuổi. Đứa bé vẫn bú mẹ hoàn toàn nên không thể tham gia vào bữa ăn.

Người mẹ sau loay hoay không biết đặt con ở đâu. Nếu để con nằm ngay trên bàn ăn thì quá chật mà vừa bế con vừa ăn lại bất tiện. Vì thế cô đã đặt con lên chiếc bàn trống phía sau lưng để rảnh tay ăn uống. Ông bố ngồi cạnh cũng không có ý kiến gì về hành động của vợ. Sau đó họ cắm cúi dùng bữa, chẳng hề ngẩng lên nhìn con mình lấy một cái. Thấy em bé bị đặt lên chiếc bàn chật hẹp, chỉ cần xoay mình là có thể bị ngã bất cứ lúc nào nên ông chủ quán ăn để mắt trông chừng đứa nhỏ chờ cặp vợ chồng ăn xong. Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn lượt thích cùng bình luận: "Sao lại có thể để con rời khỏi tầm mắt như thế chứ. Bọn bắt cóc trẻ em bây giờ nhan nhản luôn, chỉ cần vài giây là chúng có thể bế em bé đi mất rồi"; "Tưởng tượng đứa bé lắc mình một cái liền rơi xuống dưới mà rùng mình"; "Vô trách nhiệm ghê luôn á, biết bao vụ tai nạn trẻ em vì cha mẹ vô tâm rồi"; "Kể cả ở nhà hay ra ngoài đường thì cũng không được rời mắt khỏi con, có chuyện gì là hối hận suốt đời"; "Sao chưa lớn mà đã đẻ rồi?"...

Làm việc tại bệnh viện chống dịch Covid-19, nam y tá bật khóc vì không dám ôm con trai Do môi trường làm việc dễ lây nhiễm Covid-19, ông bố bật khóc vì không dám ôm ấp con trai. Đoạn clip xúc động thu hút sự chú ý của dân mạng.

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