Đôi vợ chồng bỏ lại con sau lưng để rảnh tay ăn uống, dân mạng bức xúc: 'Sao chưa lớn mà đã đẻ rồi?'

Thế giới 02/04/2020 11:57

Hầu hết cha mẹ đều muốn mang đến sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo nhất cho con của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những cha mẹ vô tâm khiến người ngoài phải ngán ngẩm như trong câu chuyện dưới đây.

Hầu hết mọi người đều đồng ý với quan điểm rằng con cái sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cha mẹ. Không còn những buổi tiệc tùng quên lối về, cũng tạm biệt luôn những ngày hẹn hò riêng tư lãng mạn, vì cha mẹ sẽ bị bọn trẻ quấn lấy cả ngày không buông. Ngay cả muốn ngủ một giấc thẳng cẳng từ đêm đến sáng hay ăn một bữa cơm trọn vẹn cũng rất khó.

Vậy mà mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh cha mẹ vô tâm bỏ mặc con nhỏ thoải mái ăn uống khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

Hình ảnh được một chủ quán ăn ở Trung Quốc chụp lại. Khi thấy hai vị khách ăn uống ngon lành, để con nằm một mình trên chiếc bàn sau lưng, người này quyết định ghi lại và đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

Đôi vợ chồng bỏ lại con sau lưng để rảnh tay ăn uống, dân mạng bức xúc: 'Sao chưa lớn mà đã đẻ rồi?' - Ảnh 1
Cặp vợ chồng vô tâm đặt con lên chiếc bàn trống phía sau lưng để rảnh tay ăn uống - Ảnh: Sohu

Theo Sohu, đây là cặp vợ chồng trẻ đến quán ăn tối. Họ đưa theo đứa con nhỏ khoảng vài tháng tuổi. Đứa bé vẫn bú mẹ hoàn toàn nên không thể tham gia vào bữa ăn.

Người mẹ sau loay hoay không biết đặt con ở đâu. Nếu để con nằm ngay trên bàn ăn thì quá chật mà vừa bế con vừa ăn lại bất tiện. Vì thế cô đã đặt con lên chiếc bàn trống phía sau lưng để rảnh tay ăn uống. Ông bố ngồi cạnh cũng không có ý kiến gì về hành động của vợ. Sau đó họ cắm cúi dùng bữa, chẳng hề ngẩng lên nhìn con mình lấy một cái.

Thấy em bé bị đặt lên chiếc bàn chật hẹp, chỉ cần xoay mình là có thể bị ngã bất cứ lúc nào nên ông chủ quán ăn để mắt trông chừng đứa nhỏ chờ cặp vợ chồng ăn xong.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn lượt thích cùng bình luận: "Sao lại có thể để con rời khỏi tầm mắt như thế chứ. Bọn bắt cóc trẻ em bây giờ nhan nhản luôn, chỉ cần vài giây là chúng có thể bế em bé đi mất rồi"; "Tưởng tượng đứa bé lắc mình một cái liền rơi xuống dưới mà rùng mình"; "Vô trách nhiệm ghê luôn á, biết bao vụ tai nạn trẻ em vì cha mẹ vô tâm rồi"; "Kể cả ở nhà hay ra ngoài đường thì cũng không được rời mắt khỏi con, có chuyện gì là hối hận suốt đời"; "Sao chưa lớn mà đã đẻ rồi?"...

Làm việc tại bệnh viện chống dịch Covid-19, nam y tá bật khóc vì không dám ôm con trai

Làm việc tại bệnh viện chống dịch Covid-19, nam y tá bật khóc vì không dám ôm con trai

Do môi trường làm việc dễ lây nhiễm Covid-19, ông bố bật khóc vì không dám ôm ấp con trai. Đoạn clip xúc động thu hút sự chú ý của dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng tai nạn trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích