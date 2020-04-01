Sợ đẻ con mắt híp tịt giống chồng, bà bầu 'điên cuồng' ăn nho và cái kết không thể nhịn cười

Nghe mẹ chồng nói nếu thai phụ ăn nhiều nho thì sau này con sinh ra sẽ có đôi mắt to tròn, cô Li ăn rất nhiều nho trong suốt thai kỳ nhưng kết quả là...

Cô Li (sống tại Trung Quốc) cũng như bao bà mẹ tương lai khác, rất nóng lòng muốn biết con mình sinh ra sẽ có hình dáng thế nào. Giống cha, giống mẹ hay may mắn thừa hưởng hết nét đẹp của cha và mẹ.

Còn riêng cô Li thì rất sợ con sẽ giống chồng. Nguyên nhân vì chồng cô có đôi mắt một mí, lúc cười thì híp tịt lại chẳng khác gì sợi chỉ. Biết con dâu lo lắng, mẹ chồng cô hiến kế ăn thật nhiều nho để con sinh ra có đôi mắt to tròn, long lanh.

Cô Li ăn rất nhiều nho với hy vọng con sinh ra có đôi mắt to tròn - Ảnh minh họa: Internet

Biết được "tuyệt chiêu" ấy, ngày nào cô Li cũng "điên cuồng" ăn nho. Dù sao ăn nhiều trái cây cũng rất tốt cho cơ thể. Rảnh rỗi là cô lại mang nho ra ăn, trong nhà cô cũng chỉ có loại trái cây duy nhất là nho.

Đến ngày lâm bồn, cô Li sinh được một cậu con trai 3,4 kg khỏe mạnh. Khi y tá ôm đứa bé ra, cả nhà cô đều nhìn chằm chằm cặp mắt bé. Nhưng vừa nhìn ai nấy đều "thất vọng toàn tập" vì bé trai có đôi mắt nhỏ xíu, nhìn giống hệt một đường may!

Dù cố gắng thay đổi 'số mệnh' nhưng đứa bé vẫn có đôi mắt một mí y hệt bố - Ảnh: Sina

Không chấp nhận sự thật, cô Li còn cho rằng y tá trao nhầm con. Không nhịn được cười, y tá ôn tồn giải thích đôi mắt của trẻ được di truyền từ cha mẹ, ăn bao nhiêu nho cũng vô dụng mà thôi.

Câu chuyện hài hước của gia đình cô Li nhận được hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng: "Mắt một mí là gen trội nha, thoát thế nào được"; "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"; "Thông thường con sẽ kế thừa trí thông minh của mẹ và ngoại hình của cha"; "Ngoại hình thế nào không quan trọng, chủ yếu là tính tình, nhân cách bé sau này thế nào thôi"; "Mình thấy dễ thương mà, nhìn cưng xỉu luôn";...

Hai cha con đứng chờ tàu, hành động của bé gái khiến ai cũng tấm tắc khen cách giáo dục của cha mẹ Hai cha con đứng ở sân ga một lúc khá lâu. Cách cư xử của bé gái nơi công cộng khiến người xung quanh cho rằng cha mẹ em rất biết cách dạy con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-de-con-mat-hip-tit-giong-chong-ba-bau-dien-cuong-an-nho-va-cai-ket-khong-the-nhin-cuoi-355519.html