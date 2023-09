Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết trường học từ mầm non đến đại học đều cho học sinh nghỉ học ở nhà. Điều này cũng khiến nhiều cha mẹ khó xử vì không sắp xếp được thời gian trông con. Chính vì vậy, một số gia đình thuê người giúp việc để có thể yên tâm làm việc.

Mới đây một bà mẹ trẻ người Trung Quốc đã đăng tải lên mạng xã hội clip do chính cô quay lại về người giúp việc nhà mình. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình rất may mắn vì thuê được một phụ nữ trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Nhưng hôm đó cô về nhà và phát hiện cảnh tượng chỉ muốn "lên máu". Nữ giúp việc thì ngủ say bí tỉ trên giường, còn em bé thì tha thẩn tự bò chơi một mình.

Người giúp việc ngủ say bí tỉ, để mặc em bé suýt ngã xuống đất - Ảnh cắt từ clip

Thậm chí em bé đã bò tới mép giường, sắp nhào xuống đất tới nơi nhưng cô giúp việc vẫn say giấc nồng. Người này vô tư ngủ như thể em bé hay việc trông trẻ chẳng liên quan gì tới mình cả. Nếu người mẹ không về đúng lúc, có lẽ em bé đã bị ngã xuống đất rồi.