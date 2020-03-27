Lúc đầu, người mẹ cảm thấy may mắn vì thuê người giúp việc trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Cho đến một ngày cô đi làm về và phát hiện cảnh tượng bức xúc.

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết trường học từ mầm non đến đại học đều cho học sinh nghỉ học ở nhà. Điều này cũng khiến nhiều cha mẹ khó xử vì không sắp xếp được thời gian trông con. Chính vì vậy, một số gia đình thuê người giúp việc để có thể yên tâm làm việc. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng tìm được người giúp việc ưng ý. Có những gia đình phải đổi cả chục giúp việc trong vòng 1 tháng, chẳng phải họ quá khó tính, mà đôi khi người giúp việc cũng vô trách nhiệm và oái oăm lắm thay.

Mới đây một bà mẹ trẻ người Trung Quốc đã đăng tải lên mạng xã hội clip do chính cô quay lại về người giúp việc nhà mình. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình rất may mắn vì thuê được một phụ nữ trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Nhưng hôm đó cô về nhà và phát hiện cảnh tượng chỉ muốn "lên máu". Nữ giúp việc thì ngủ say bí tỉ trên giường, còn em bé thì tha thẩn tự bò chơi một mình. Người giúp việc ngủ say bí tỉ, để mặc em bé suýt ngã xuống đất - Ảnh cắt từ clip Thậm chí em bé đã bò tới mép giường, sắp nhào xuống đất tới nơi nhưng cô giúp việc vẫn say giấc nồng. Người này vô tư ngủ như thể em bé hay việc trông trẻ chẳng liên quan gì tới mình cả. Nếu người mẹ không về đúng lúc, có lẽ em bé đã bị ngã xuống đất rồi.

Trước đó, bà mẹ đã dặn đi dặn lại người giúp việc là con mình đang tuổi biết bò, bé luôn muốn bò khắp các ngõ ngách trong nhà để khám phá mọi thứ mới lạ. Chính vì vậy, người giúp việc phải để ý đến bé không được rời mắt. Không ngờ người này lại ngủ lăn quay khiến bà mẹ bức xúc. Hình ảnh khiến dân mạng bức xúc - Ảnh: Sina Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn video thì vô cùng bức xúc và để lại nhiều bình luận phê phán thái độ làm việc của người trông trẻ: "Cứ nghĩ đến đứa trẻ ngã xuống đất, gặp nguy hiểm là lại cảm thấy phẫn nộ"; "Không thể tin nổi, cứ như thể việc trông trẻ chả liên quan đến cô ta"; "Thuê người giúp việc bây giờ khó lắm"...

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