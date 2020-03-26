Khoảnh khắc cảm động giữa tâm dịch Covid-19: Ông nội ngắm nhìn cháu trai mới chào đời qua cửa kính

Thế giới 26/03/2020 16:01

Cháu nội chào đời đúng thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát nên người ông không dám gặp mặt trực tiếp, chỉ đứng ngắm nhìn đứa cháu bé bỏng qua lớp cửa kính.

Mới đây, mạng xã hội Twitter chia sẻ hình ảnh ông ngắm cháu mới sinh qua cửa kính khiến dân mạng xúc động. Do cả nhà đang thực hiện cách ly trong mùa dịch Covid-19 nên hai ông cháu không thể gặp mặt.

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Bức ảnh cảm động sau khi chia sẻ lên mạng xã hội Twitter đã nhận được 726.000 lượt thích và hơn 96.000 lượt chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Để ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19, chính phủ Ireland đã yêu cầu mọi người ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. Chính vì vậy khi nghe tin cháu nội ra đời, người ông không dám tiếp xúc trực tiếp vì sợ gây nguy hiểm cho cháu. Ông lặng lẽ đến bệnh viện, nhìn ngắm cháu nội mới sinh qua lớp cửa kính. Ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình yêu và sự quan tâm của người ông khiến người xem không khỏi xúc động.

Theo Dailymail, bác sĩ khuyên đôi vợ chồng trẻ sau khi xuất viện cũng không nên tiếp xúc với người khác. Còn người ông vẫn tha thiết muốn được gặp cháu, đồng thời cam kết sẽ giữ khoảng cách an toàn và không chạm hay bế cháu trai bé bỏng của mình.

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Ánh mắt ấm áp xen lẫn lo lắng của người ông gây xúc động mạnh - Ảnh: Twitter

"Mong rằng sau khi dịch bệnh qua đi, chúng ta sẽ thấy được khoảnh khắc người ông bế trên tay đứa cháu bé bỏng của mình. Hình ảnh đó chắc chắn rất tuyệt vời và cảm động"; "Làm ơn hãy ở nhà, vì bản thân và cả cộng đồng"..., dân mạng bình luận.

Người đăng bức ảnh cho biết cả ông cụ và em bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Dù rất mong ngóng được gặp cháu nhưng người ông vẫn sẽ thực hiện nghiêm túc lệnh cách ly của chính phủ. 

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