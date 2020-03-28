Thấy bố mẹ ngã, 3 cậu con trai sinh ba phản ứng 'phân biệt đối xử' khiến bố tủi thân khóc ròng

Đôi vợ chồng cùng giả vờ ngã nhưng phản ứng một trời một vực của 3 cậu con trai sinh ba khiến dân mạng cười ngất.

Tạp chí tâm lý học Behavioral Neuroscience của Mỹ đã công bố một nghiên cứu dựa trên 30 cặp cha và con gái, 22 cặp cha và con trai. Khi con gái đưa ra yêu cầu, tỷ lệ đáp ứng của cha cao hơn so với tỷ lệ đáp ứng của cha và con trai. Thêm vào đó, về mặt giao tiếp, cha quan tâm đến cảm xúc của con gái nhiều hơn, để ý lựa chọn từ ngữ và dùng nhiều ngôn ngữ cơ thể hơn so với con trai. Như vậy, có thể cho rằng rằng sự yêu mến, gắn bó của cha với con gái nhiều hơn với con trai là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Bên cạnh đó, hiện tượng mẹ yêu và gần gũi con trai cũng được lý giải tương tự. Tuy nhiên, đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài, trong lòng cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện như nhau.

Mới đây, trang Sina đăng tải câu chuyện hài hước của cặp vợ chồng Trung Quốc với 3 con trai sinh ba khiến cộng đồng mạng được phen cười bò. Đôi vợ chồng rủ nhau chơi trò thử lòng 3 cậu con trai. Cả hai giả vờ bị ngã rồi xem phản ứng của 3 cậu nhóc thế nào. Khi thấy bố ngã, 3 cậu nhóc lập tức bổ nhào đến, đè lên người bố khiến anh phải la hét xin "tha mạng". Thế nhưng dù ông bố có kêu la cỡ nào thì 3 bé trai cũng chẳng mảy may đoái hoài, coi bố như cái gối bông mà tha hồ nhún nhảy. Cảnh tượng trái ngang làm bà mẹ vừa cầm điện thoại quay lại vừa không nhịn được cười.





Thấy bố ngã, 3 cậu con trai sinh ba lao vào đùa nghịch - Ảnh: Sina Ngày hôm sau đến lượt người mẹ giả vờ ngã. Thấy mẹ khóc thút thít, 3 đứa trẻ lập tức chạy đến hợp sức giúp mẹ đứng dậy, đồng thời nhìn mẹ với ánh mắt quan tâm. Bà mẹ cảm thấy vô cùng ấm áp, dang rộng vòng tay ôm cả 3 con trai vào lòng. Người bố thấy các con phân biệt đối xử thì cảm thấy bị đả kích rất lớn. Anh thầm nghĩ nếu có 3 con gái thì nhất định sẽ được các con yêu thương, quan tâm hơn nhiều. Các em bé lại tỏ ra rất dịu dàng với mẹ - Ảnh: Sina Câu chuyện hài hước nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng: "Mẹ lúc nào cũng dịu dàng, còn bố thì bá đạo lắm trò nên 3 cậu nhóc mới phản ứng như thế. Chứ thật ra các bé yêu bố mẹ như nhau thôi à"; "Dễ thương xỉu luôn á"; "Haha chắc phải sinh con gái ngay thôi"...

Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả Sau vài tuần ở nhà ngoại để cai sữa, khi gặp lại mẹ cậu bé đã tỏ thái độ 'tuyệt tình' khiến người mẹ đau lòng còn dân mạng thì cười nghiêng ngả.

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