Dì lấy chồng, cháu trai 4 tuổi 'dằn mặt' chú rể trong đám cưới khiến cả hội trường cười ngất

Bé trai phát biểu trong đám cưới của dì ruột bằng phong thái vừa đĩnh đạc vừa ngộ nghĩnh khiến cả hội trường không nhịn được cười.

Mới đây, một cậu bé ở Trung Quốc gây sốt mạng với màn phát biểu trong đám cưới của dì ruột. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé lại có phong thái chín chắn, đĩnh đạc khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo hình ảnh trong clip, cậu bé khoảng 5 tuổi mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc vuốt keo rất ra dáng, cầm micro phát biểu trong đám cưới của dì như người lớn. Không hề tỏ ra ngượng nghịu trước đám đông khách mời, cậu bé nói: "Chú, từ nay dì của cháu sẽ là cô dâu của chú. Chú phải chăm sóc dì thật tốt. Nếu không, hãy cẩn thận với nắm đấm của cháu!".

Dì lấy chồng, bé trai 'dằn mặt' chú rể khiến cả hội trường cười lăn lộn - Ảnh: Weibo

Giọng của cậu bé tuy có vẻ kiên định nhưng thật ra vô cùng nghẹn ngào, còn dì của bé đứng phía sau thì đã rơi lệ vì cảm động. Chú rể nghe cháu vợ nói thế, bật cười với lời dặn dò như "ông cụ non" của cháu.

Nghe lời phát biểu của cậu bé 5 tuổi, nhiều người trong tiệc cưới không khỏi sững sờ vì một đứa trẻ lại có thể thốt lên những lời cảm động và đầy tâm tư như vậy.

Bên cạnh đó, hầu hết mọi người đều cho rằng ba mẹ cậu bé chắc chắn là người tuyệt vời, mới có thể nuôi dạy bé trai trở thành người giàu tình cảm, biết yêu thương và quan tâm mọi người như vậy.

Thái độ ngộ nghĩnh và già đời và bé trai gây thích thú - Ảnh: Weibo

"Dễ thương quá"; "Những lời cậu bé nói làm cảm động ghê"; "Nghe những lời 'đe dọa' này, chú chẳng dám đối xử tệ với dì đâu"; "Dì hạnh phúc quá, có cháu bảo kê luôn"; "Muốn dạy con trở thành người tử tế, trước tiên bố mẹ phải là hình mẫu cho con học tập. Điều này chứng tỏ bố mẹ cậu bé có đạo đức rất tốt";..., dân mạng bình luận.

Thuê người giúp việc để trông con, mẹ đi làm về phát hiện cảnh tượng nhìn muốn 'lên máu' Lúc đầu, người mẹ cảm thấy may mắn vì thuê người giúp việc trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Cho đến một ngày cô đi làm về và phát hiện cảnh tượng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-lay-chong-chau-trai-4-tuoi-dan-mat-chu-re-trong-dam-cuoi-khien-ca-hoi-truong-cuoi-ngat-355066.html