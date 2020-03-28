Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả

Thế giới 28/03/2020 11:59

Sau vài tuần ở nhà ngoại để cai sữa, khi gặp lại mẹ cậu bé đã tỏ thái độ 'tuyệt tình' khiến người mẹ đau lòng còn dân mạng thì cười nghiêng ngả.

Cai sữa cho con là một quá trình không dễ dàng đối với các bà mẹ. Bị dứt sữa đột ngột, các bé sẽ liên tục nhõng nhẽo, khóc la không ngừng khiến mẹ phải đau đầu. Nếu cố làm lơ thì xót con, còn mềm lòng cho bé bú lại thì bao nhiêu cố gắng lại đổ sông đổ bể hết. Chính vì vậy, một số bà mẹ đã gửi con cho ông bà nội ngoại vài tuần để việc cai sữa được dễ dàng hơn.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh đoàn tụ với con trai sau nhiều tuần không gặp mặt. Trước đó vì để cai sữa nên bà mẹ đã gửi con cho ông bà ngoại. Không ngờ vài tuần sau gặp lại, bé trai lại có thái độ chẳng mấy thân thiện khiến bà mẹ đau lòng, còn dân mạng được dịp cười nghiêng ngả. 

Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 1
Cậu bé gặp lại mẹ sau vài tuần xa cách - Ảnh cắt từ clip

Người mẹ cho biết, con trai cô đã hơn 1 tuổi nhưng vẫn không chịu ăn dặm, chỉ muốn ti mẹ. Chính vì vậy cô quyết định cai sữa cho con, lập lại quy trình ăn uống khoa học để bé được phát triển khỏe mạnh. Thế nhưng bé trai lại rất quấn mẹ, mẹ không cho bú nữa thì khóc lóc ầm ĩ. Người mẹ lại mềm lòng, không nhịn được mà cho con ti. Sau nhiều lần cai sữa thất bại, cô quyết định gửi con về nhà ngoại để bé có thể tách hẳn khỏi mẹ. 

Bé trai được về ông bà ngoại chơi thì vui lắm, chẳng ngờ mới nửa ngày mà mẹ đã "bỏ trốn" rồi. Cậu bé khóc lóc đòi ti mẹ đến mệt lả suốt mấy ngày liền. Sau đó khi đã hết hi vọng, bé trai bắt đầu chịu ăn cháo và đồ ăn dặm, chơi và ngủ cũng ngoan hơn. Vài tuần sau, thấy con đã không còn đòi mẹ nữa nên người mẹ quyết định tới đưa con về. 

Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 2
'Cuối cùng cũng thấy mẹ rồi vui quá đi' - Ảnh cắt từ clip

Khi bà mẹ này tới nơi thì thấy ông ngoại đang bế bé đi chơi. Nhìn thấy con từ đằng xa, bà mẹ hét to gọi bé. Tiến lại gần, bà mẹ dịu dàng hỏi con: "Đố biết ai đây nào?". Chẳng ngờ câu hỏi này đã kích thích cậu bé nhớ lại những kỷ niệm "đau khổ" suốt mấy tuần qua. Em bé bĩu môi, liếc xéo mẹ rồi gục vào vai ông ngoại khóc nức nở, kiên quyết không theo mẹ. Ông ngoại thấy vậy lại bế cháu đi chơi, vừa đi vừa dỗ dành. Còn bà mẹ thì chết trân tại chỗ cùng một trái tim tổn thương sâu sắc.

Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 3
'Ủa mà khoan, hình như mình nhớ ra cái gì đó' - Ảnh cắt từ clip
Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 4
'Nhớ rồi nhớ rồi! Là mẹ bỏ con đi huhu' - Ảnh cắt từ clip
Về ngoại để cai sữa, vài tuần sau bé trai kiên quyết 'tuyệt tình' với mẹ khiến dân mạng cười nghiêng ngả - Ảnh 5
'Đau lòng quá, đi thôi ông ngoại ơi!' - Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện dở khóc dở cười nhận được nhiều bình luận từ dân mạng: "Tội nghiệp quá đi. Ai bảo mẹ bỏ con ở nhà ông ngoại, còn không cho bú nữa, làm con khổ sở biết chừng nào"; "Haha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Nhìn thương thiệt luôn á"; "Xin lỗi mị nhịn cười không nổi"...

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