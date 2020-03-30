Hai cha con đứng chờ tàu, hành động của bé gái khiến ai cũng tấm tắc khen cách giáo dục của cha mẹ

Hai cha con đứng ở sân ga một lúc khá lâu. Cách cư xử của bé gái nơi công cộng khiến người xung quanh cho rằng cha mẹ em rất biết cách dạy con.

Dạy con cư xử lịch sự nơi công cộng là một bài toán khó đối với các bậc cha mẹ. Bởi trẻ con vốn tính hiếu động, thích chạy nhảy, đùa nghịch nên đôi khi không ý thức được mình đang làm phiền người khác. Lúc này, cha mẹ nên nhẹ nhàng chỉ dạy cho con, thay vì bao biện mọi lỗi lầm bằng lý do "trẻ con có biết gì đâu". Việc giáo dục con tử tế chẳng những đảm bảo an toàn cho con nơi công cộng mà còn giúp con trở thành con người có văn hóa, có giáo dục trong tương lai.

Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh hai cha con đứng chờ tàu điện ngầm ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong lúc chờ tàu đến, người cha đứng thẳng lưng, xếp hàng vô cùng nghiêm chỉnh. Cô con gái thấy thế cũng bắt chước hành động của bố. Tuy nhiên vì thời gian chờ tàu hơi lâu nên bé gái bắt đầu mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn. Cô bé gục đầu vào lưng bố để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại ngó xem tàu đã đến chưa. Điều này khiến những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Bởi một đứa trẻ bình thường trong tình huống này nhất định sẽ chạy vòng vòng sân ga để đùa nghịch, khó lòng đứng im nghiêm túc như thế.

Em bé đứng chờ tàu cùng bố - Ảnh: Sina

Thỉnh thoảng lại ngó xem tàu đã đến chưa - Ảnh: Sina

Dù phải chờ đợi lâu nhưng cô bé vẫn rất nghiêm túc - Ảnh: Sina

Cư dân mạng sau khi xem bức ảnh đã tấm tắc khen ngợi cách dạy con của cha mẹ em bé: "Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Người cha lịch sự đã giáo dục được đứa con hiểu chuyện, biết cách cư xử nơi công cộng để không làm phiền người khác"; "Nói thật tôi không chịu nổi cảnh trẻ con khóc lóc, phá phách đồ rồi cha mẹ chúng lại cãi rằng trẻ con có biết gì đâu. Cứ nhìn hình ảnh này là thấy tụi trẻ biết rất nhiều là đằng khác"; "Đúng là cha nào con nấy, đáng yêu quá đi mất"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-cha-con-dung-cho-tau-hanh-dong-cua-be-gai-khien-ai-cung-tam-tac-khen-cach-giao-duc-cua-cha-me-355280.html