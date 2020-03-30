Hai cha con đứng chờ tàu, hành động của bé gái khiến ai cũng tấm tắc khen cách giáo dục của cha mẹ

Thế giới 30/03/2020 11:56

Hai cha con đứng ở sân ga một lúc khá lâu. Cách cư xử của bé gái nơi công cộng khiến người xung quanh cho rằng cha mẹ em rất biết cách dạy con.

Dạy con cư xử lịch sự nơi công cộng là một bài toán khó đối với các bậc cha mẹ. Bởi trẻ con vốn tính hiếu động, thích chạy nhảy, đùa nghịch nên đôi khi không ý thức được mình đang làm phiền người khác. Lúc này, cha mẹ nên nhẹ nhàng chỉ dạy cho con, thay vì bao biện mọi lỗi lầm bằng lý do "trẻ con có biết gì đâu". Việc giáo dục con tử tế chẳng những đảm bảo an toàn cho con nơi công cộng mà còn giúp con trở thành con người có văn hóa, có giáo dục trong tương lai.

Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh hai cha con đứng chờ tàu điện ngầm ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong lúc chờ tàu đến, người cha đứng thẳng lưng, xếp hàng vô cùng nghiêm chỉnh. Cô con gái thấy thế cũng bắt chước hành động của bố. Tuy nhiên vì thời gian chờ tàu hơi lâu nên bé gái bắt đầu mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn. Cô bé gục đầu vào lưng bố để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại ngó xem tàu đã đến chưa. Điều này khiến những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Bởi một đứa trẻ bình thường trong tình huống này nhất định sẽ chạy vòng vòng sân ga để đùa nghịch, khó lòng đứng im nghiêm túc như thế.

day con 1
Em bé đứng chờ tàu cùng bố - Ảnh: Sina
day con 2
Thỉnh thoảng lại ngó xem tàu đã đến chưa - Ảnh: Sina
day con 3
Dù phải chờ đợi lâu nhưng cô bé vẫn rất nghiêm túc - Ảnh: Sina

Cư dân mạng sau khi xem bức ảnh đã tấm tắc khen ngợi cách dạy con của cha mẹ em bé: "Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Người cha lịch sự đã giáo dục được đứa con hiểu chuyện, biết cách cư xử nơi công cộng để không làm phiền người khác"; "Nói thật tôi không chịu nổi cảnh trẻ con khóc lóc, phá phách đồ rồi cha mẹ chúng lại cãi rằng trẻ con có biết gì đâu. Cứ nhìn hình ảnh này là thấy tụi trẻ biết rất nhiều là đằng khác"; "Đúng là cha nào con nấy, đáng yêu quá đi mất"...

Thấy bố mẹ ngã, 3 cậu con trai sinh ba phản ứng 'phân biệt đối xử' khiến bố tủi thân khóc ròng

Thấy bố mẹ ngã, 3 cậu con trai sinh ba phản ứng 'phân biệt đối xử' khiến bố tủi thân khóc ròng

Đôi vợ chồng cùng giả vờ ngã nhưng phản ứng một trời một vực của 3 cậu con trai sinh ba khiến dân mạng cười ngất.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng giáo dục con

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích