Tưởng cậu chủ nhỏ bị mẹ đánh, chú cún lao tới đỡ đòn làm tan chảy trái tim người xem

Thế giới 31/03/2020 11:40

Đoạn clip đáng yêu ghi lại cảnh chú chó bênh vực cậu chủ nhỏ vì tưởng cậu bị mẹ đánh khiến ai cũng thấy ấm áp.

Nhiều cha mẹ nuôi thú cưng trong nhà để con được vui vẻ. Qua đó, các bé cũng có thể rèn luyện khả năng chăm sóc người khác, biết che chở và yêu thương động vật.

Mới đây, mạng xã hội Weibo chia sẻ clip đáng yêu về tình bạn khắng khít của một bé trai Trung Quốc và chú cún Samoyed có bộ lông trắng muốt. 

Người mẹ cho biết, khi thấy con nằm ngả ngớn trên ghế sofa, sợ con bị ngã nên cô bảo con đứng dậy nhưng bé không đứng. Thấy thế, cô đã định đặt tay lên mông bé để con thay đổi tư thế. Chú cún cưng chứng kiến và tưởng bạn mình sắp bị mẹ đánh nên đã lao nhanh đến ôm lấy mông bé nhằm đỡ đòn thay. 

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Chú cún tưởng cậu chủ nhỏ bị mẹ đánh... - Ảnh: Weibo
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...nên lập tức xông tới đỡ đòn - Ảnh: Weibo
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Tình cảm ấm áp của đôi bạn nhỏ làm tan chảy trái tim người xem - Ảnh: Weibo

Đoạn video chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Tình cảm ấm áp của hai bạn nhỏ đã sưởi ấm trái tim người xem. Một số cha mẹ cho biết sẽ nuôi cún cưng trong nhà cho con có người bầu bạn.

"Chú chó ấm áp quá!"; "Xem xong clip muốn mua ngay một chú cún cho con mình"; "Chó là người bạn trung thành nhất của con người, vì vậy chúng ta phải hướng dẫn trẻ đối xử tốt với chúng"; "Trẻ con biết yêu thương động vật thì tính cách sẽ rất ấm áp và giàu lòng nhân ái"; "Giống bé cún nhà mình ghê. Hôm đó thấy con muỗi đậu nên trên tay vợ nên mình giơ tay đập. Ai ngờ nó tưởng mình đánh vợ, cứ đứng che trước mặt với giữ tay mình lại, đáng yêu xỉu luôn á"..., dân mạng bình luận.

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