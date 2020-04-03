Cười chảy nước mắt với loạt ảnh chị em làm bánh bông lan mùa nghỉ dịch

Thế giới 03/04/2020 16:17

Tuy làm bánh bông lan rất tâm huyết nhưng kết quả nhận về toàn là bông lan bóng đêm, bông lan địa ngục, thậm chí là bông lan bom nguyên tử.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các cửa hàng, quán ăn đều đồng loạt đóng cửa nhằm chung sức với chính phủ ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng nhân dịp cách ly này để trổ tài nấu nướng, học thêm nhiều món ăn ngon bồi bổ cho gia đình mình. Tuy nhiên không phải màn thể hiện nào cũng thành công mỹ mãn, không ít đứa trẻ đã phải cầu xin mẹ của chúng đừng học thêm món mới nữa. Không được đi học đã đủ khổ, ở nhà còn bị "tra tấn" vị giác nữa thì không còn gì để nói. 

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh chị em làm bánh bông lan mùa nghỉ dịch khiến ai nấy cười chảy nước mắt. Miếng bánh vàng ruộm, mềm xốp được biến tấu thành đủ cái phiên bản: bông lan bóng đêm, bông lan bom nguyên tử, bông lan bùng nổ...

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Miếng bánh vàng ruộm, mềm xốp trông rất hấp dẫn - Ảnh: FB
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Chiếc bánh giúp người xem liên tưởng tới một vụ nổ bom nguyên tử - Ảnh: FB
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Ai cũng nghĩ đây không phải bánh, mà là cái chảo hay cái thớt gì đó - Ảnh: FB
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Bánh này còn xịn hơn, có cả vạch chia độ luôn - Ảnh: FB
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Bánh bông lan bóng đêm, hay còn gọi là bông lan địa ngục - Ảnh: FB
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Bánh bông lan mix khoai lang tím? - Ảnh: FB
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Cái bánh này cũng nóng tính quá đi! - Ảnh: FB
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Nở đỉnh thế này thì đầu bếp cũng không phải dạng vừa đâu - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng loạt bình luận hài hước: "Làm được thành ra như này cũng không phải dạng vừa đâu"; "Haha y như tui luôn"; "Masterchef cũng phải vái lạy"; "Mấy đầu bếp này ngồi ngay ngắn để tôi quỳ lạy"; "Thực ra làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện dễ cực. Để làm thất bại như trong hình mới khó"...

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