Thiếu nữ 15 tuổi nhảy lầu vì bị ép 'làm gái'

Thế giới 03/04/2020 18:57

Cô bé 15 tuổi bỏ nhà đi làm, ai ngờ lại bị bán vào 'nhà chứa'. Bị ép bán dâm, nạn nhân đã nhảy từ tầng 5 xuống đất.

Sohu đưa tin, một bé gái 15 tuổi ở Trung Quốc phải nhảy lầu tự tử vì bị ép bán dâm tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng nước này.

Vào tối 26/3/2020, cô bé Geng Nu (15 tuổi) đã nhảy xuống từ tầng 5 một quán rượu tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. May mắn là nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được mạng sống. 

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Hiện trường vụ nhảy lầu - Ảnh: Sohu

Khoảng đầu tháng 3, Geng Nu bỏ học, rời khỏi nhà lên thành phố tìm việc. Cả nhà cũng mất dấu cô bé từ đó. Đến ngày 26/3, gia đình bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ mặt báo rằng con gái họ gặp tai nạn nên cả nhà lập tức đến quán rượu nọ.

Cảnh sát cho biết Geng Nu bị lừa vào động mại dâm và bị ép phải tiếp khách 3 lần/ngày. Khi cô không chịu tiếp khách, Geng Nu bị đánh đập thậm tệ. Cô bé vào phòng tắm và nhảy từ tầng 5 xuống đất nhằm tự tử. Kẻ đầu sỏ trốn khỏi hiện trường ngay tức khắc. 

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Cô bé 15 tuổi nhảy lầu tự tử vì bị ép bán dâm - Ảnh: Sohu

Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình trạng của Geng Nu hiện tại cũng không mấy khả quan. Cô bé bị gãy nhiều xương và các bộ phận cũng bị tổn thương nặng do nhảy từ trên cao xuống. Hoàn cảnh gia đình của nạn nhân rất khó khăn, cha mẹ cô bé phải vay mượn nhiều nơi để trả viện phí.

Hiện cảnh sát đã bắt được 4 nghi phạm liên quan đến việc lừa bán thiếu nữ 15 tuổi vào động mại dâm, hành hạ nạn nhân bắt tiếp khách, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. 

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