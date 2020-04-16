Con gái nhảy múa cho bố thưởng thức, nhìn sang 'trợ lý bất đắc dĩ' bên cạnh mà không nhịn được cười

Hầu hết các gia đình đều muốn sinh ít nhất hai con cho vui cửa vui nhà, các con cũng có thể học tập và chăm sóc lẫn nhau. Tuy chăm sóc một đứa trẻ gặp không ít khó khăn, vất vả nhưng được chứng kiến các con dần lớn lên và trưởng thành cũng là hạnh phúc lớn lao khó diễn tả bằng lời của cha mẹ.

Mới đây, trang Sina chia sẻ đoạn clip hài hước ghi lại cảnh ông bố trẻ người Trung Quốc cùng hai con nhỏ chơi đùa khiến nhiều người thích thú. Bé gái đứng đối diện bố và bắt đầu biểu diễn nhảy múa. Chỉ cần nhìn ánh mắt rạng ngời và đầy tự hào của ông bố trẻ cũng đủ biết anh yêu con gái nhiều đến thế nào.