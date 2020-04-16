Con gái nhảy múa cho bố thưởng thức, nhìn sang 'trợ lý bất đắc dĩ' bên cạnh mà không nhịn được cười

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bé gái biểu diễn nhảy múa cho bố xem, còn cậu em bên cạnh dù chẳng hiểu gì cũng cổ vũ cực nhiệt tình khiến người xem không nhịn được cười.
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Hầu hết các gia đình đều muốn sinh ít nhất hai con cho vui cửa vui nhà, các con cũng có thể học tập và chăm sóc lẫn nhau. Tuy chăm sóc một đứa trẻ gặp không ít khó khăn, vất vả nhưng được chứng kiến các con dần lớn lên và trưởng thành cũng là hạnh phúc lớn lao khó diễn tả bằng lời của cha mẹ.
Mới đây, trang Sina chia sẻ đoạn clip hài hước ghi lại cảnh ông bố trẻ người Trung Quốc cùng hai con nhỏ chơi đùa khiến nhiều người thích thú. Bé gái đứng đối diện bố và bắt đầu biểu diễn nhảy múa. Chỉ cần nhìn ánh mắt rạng ngời và đầy tự hào của ông bố trẻ cũng đủ biết anh yêu con gái nhiều đến thế nào.
Thế nhưng đặc biệt hơn cả là hành động đáng yêu của bé trai khi thấy chị nhảy múa. Cậu bé vừa cười vừa vỗ tay khen ngợi, cổ vũ chị cực kỳ nhiệt tình. "Trợ lý bất đắc dĩ" khiến dân mạng không thể nhịn cười, có lẽ bình thường cô chị rất yêu thương em nên cậu bé mới quan tâm đến chị như vậy. Khung cảnh ngọt ngào ngập tràn tình yêu thương khiến dân mạng không khỏi ghen tị, ước ao.
Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá, nhìn mặt ông bố hạnh phúc rạng ngời luôn kìa"; "Mình cũng muốn sinh hai con. Tuy nuôi hơi cực nhưng thật sự rất vui"; "Nhìn hai cục cưng đáng yêu này là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết"...