Bố hỏi con gái tại sao lại cắt tóc ngắn, câu trả lời của bé khiến anh rớt nước mắt

Thế giới 13/04/2020 17:21

Người mẹ có tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến cô gái cảm thấy tổn thương và khao khát được mẹ yêu thương, che chở.

Hiện nay một số gia đình vẫn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Họ quan niệm "con gái là con người ta, con trai mới là con của mình". Chính vì vậy, họ có thói quen chăm bẵm và yêu thương con trai nhiều hơn, vô tình khiến con gái tủi thân rất lớn.

Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh một bé gái có mái tóc ngắn như con trai khiến nhiều người ngạc nhiên. Bé gái người Trung Quốc tên Lan Lan, năm nay được 3 tuổi. Khi cô bé ra đời, người cha rất hạnh phúc, còn mẹ của cô bé thì không vui lắm. Cô cảm thấy nếu sinh con gái đầu lòng thì nhất định phải sinh thêm đứa nữa. Còn nếu sinh được con trai ngay từ đầu thì không cần phải vất vả sinh thêm.

Sinh hoạt hàng ngày của Lan Lan cũng phần lớn được bố đảm trách nên quan hệ của hai bố con rất thân thiết. Trái lại, người mẹ thường xuyên bận rộn và đối xử với con gái cũng khá lãnh đạm.

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Ông bố ngạc nhiên khi thấy con gái cắt tóc ngắn - Ảnh: Sina

Một hôm, ông bố thức dậy thì thấy bé gái đang ngồi trước gương với mái tóc ngắn ngủn. Có vẻ cô bé đã tự cầm kéo cắt tóc. Khi bố hỏi lý do, bé gái hồn nhiên trả lời rằng vì mẹ chỉ thích con trai nên cô bé quyết định cắt tóc ngắn, hy vọng mẹ sẽ thương mình nhiều hơn. Nghe vậy, ông bố rơm rớm nước mắt ôm Lan Lan vào lòng và an ủi con gái.

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Cô bé cho rằng nếu mình giống con trai thì mẹ sẽ yêu thương hơn - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "Có lẽ con rất buồn và tổn thương, bà mẹ nên điều chỉnh cách cư xử đi thôi"; "Cha mẹ thiên vị khiến con trẻ tổn thương tâm lý rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trong tương lai"; "Con gái vừa tâm lý vừa chu đáo, có gì mà không thích chứ"; "Mong là cô ấy hiểu bé gái yêu mẹ biết chừng nào"...

Em không chịu học đàn, anh hóa thân thành mỹ nhân cổ trang múa phụ họa khiến mẹ cười lăn cười bò

Em không chịu học đàn, anh hóa thân thành mỹ nhân cổ trang múa phụ họa khiến mẹ cười lăn cười bò

Người mẹ lén theo dõi để xem con trai dùng cách gì giúp em học đàn, ai ngờ cậu bé mặc áo dài thướt tha, hóa thân thành... mỹ nhân cổ trang để múa phụ họa cho em khiến ai nấy cười lăn cười bò.

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