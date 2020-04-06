Em không chịu học đàn, anh hóa thân thành mỹ nhân cổ trang múa phụ họa khiến mẹ cười lăn cười bò

Thế giới 06/04/2020 18:36

Người mẹ lén theo dõi để xem con trai dùng cách gì giúp em học đàn, ai ngờ cậu bé mặc áo dài thướt tha, hóa thân thành... mỹ nhân cổ trang để múa phụ họa cho em khiến ai nấy cười lăn cười bò.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ những hình ảnh vô cùng đáng yêu về cậu anh trai giúp em gái học đàn. Do bé gái không muốn tập đàn tranh, bố mẹ đã dùng nhiều cách khuyên nhủ nhưng không được. Cậu anh trai thấy vậy mới đề nghị tập cùng để em gái có động lực.

Được anh hỗ trợ nên cô bé ngoan ngoãn vào phòng riêng tập đàn tranh. Người mẹ tò mò muốn xem con trai dùng cách gì để dỗ em. Hóa ra người anh hóa thân thành mỹ nhân cổ trang, mặc áo váy dài lướt thướt, quàng thêm chiếc khăn rồi đứng trên giường nhảy múa phụ họa. Thấy anh nhiệt tình nên cô em cũng đã chăm chỉ tập đàn mà chẳng cần mẹ phải quát mắng hay năn nỉ nữa.

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Em gái không chịu tập đàn nên anh trai 'xả thân cứu trợ' - Ảnh: Weibo
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Người anh mặc áo dài thướt tha múa phụ họa cho em - Ảnh: Weibo
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Anh trai nhà người ta khiến dân mạng nức lòng - Ảnh: Weibo
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Hình ảnh đáng yêu hết nấc khiến người mẹ vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Weibo

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá đi, đúng là anh trai nhà người ta"; "Đúng là hy sinh cao cả quá mà"; "Tương thân tương ái dễ sợ"; "Mẹ thấy cảnh này chắc mát lòng mát dạ"; "Haha nhìn giống mấy nương nương trong cung ghê"; "Bộ đang múa Kinh Hồng Vũ hả"; "Trời ơi cười đau cả bụng"...

Bố say rượu nôn ói trong toilet, bé gái có hành động cực ngọt khiến bao trái tim tan chảy

Bố say rượu nôn ói trong toilet, bé gái có hành động cực ngọt khiến bao trái tim tan chảy

Thấy bố say rượu đang nôn ói trong toilet, bé gái dùng bàn tay bé xinh của mình vỗ về lưng bố. Hành động ngọt ngào khiến người mẹ vừa thương vừa buồn cười, còn ông bố thì cảm động không nói nên lời. 

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