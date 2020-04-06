Bố say rượu nôn ói trong toilet, bé gái có hành động cực ngọt khiến bao trái tim tan chảy

Thấy bố say rượu đang nôn ói trong toilet, bé gái dùng bàn tay bé xinh của mình vỗ về lưng bố. Hành động ngọt ngào khiến người mẹ vừa thương vừa buồn cười, còn ông bố thì cảm động không nói nên lời.

Không phải tự nhiên người ta có câu "đời này nhất định phải sinh được một cô con gái". Bởi con gái luôn chu đáo, tỉ mỉ, quan tâm cha mẹ hơn con trai rất nhiều.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện giữa ông bố trẻ và cô con gái rượu ở Trung Quốc khiến trái tim biết bao người phải tan chảy.

Em bé là con đầu lòng, mới 15 tháng tuổi và được cả gia đình yêu quý, cưng chiều. Từ khi có con, ông bố trẻ gần như biến thành người hoàn toàn khác. Sau giờ làm anh không la cà quán xá nữa mà chạy ngay về nhà chăm con. Bất kể việc gì liên quan đến con gái anh đều làm rất chăm chỉ và nhanh chóng.

Bé gái cũng rất thương bố và thường xuyên bám dính lấy anh. Nếu buổi tối ông bố này về muộn mà chưa ăn cơm, con gái sẽ mang nào là bánh quy, bánh bao, đồ ăn vặt mẹ mua cho mình để bố ăn khỏi đói.

Hôm đó, ông bố đi dự tiệc sinh nhật của người bạn. Vốn phải kiêng rượu vì đang uống thuốc nhưng anh lại đi đến 1 giờ sáng mới về trong tình trạng say xỉn. Người vợ nhìn mà tức điên, quyết định phớt lờ chồng.

Nghe tiếng bố là phải đi tìm ngay - Ảnh: Sina

Ai ngờ bé gái nghe tiếng ồn ào đã thức giấc, lập tức leo xuống giường đi tìm bố. Thấy bố say rượu đang nôn ói trong toilet, cô bé đã dùng bàn tay bé xinh của mình vỗ về lưng bố, vẻ mặt cực kỳ lo lắng khiến người mẹ vừa thương vừa buồn cười, còn ông bố thì cảm động không nói nên lời.

Hành động ngọt ngào khiến bố cảm động không nói nên lời - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi: "Bé gái đáng yêu quá đi"; "Chẳng hiểu sao một số người vẫn trọng nam khinh nữ, sinh được con gái quá tốt luôn á"; "Con gái chu đáo hơn con trai rất nhiều"; "Kể từ đây chắc mẹ lại bị ra rìa thêm nữa"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-say-ruou-non-oi-trong-toilet-be-gai-co-hanh-dong-cuc-ngot-khien-bao-trai-tim-tan-chay-355964.html