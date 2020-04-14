Thấy con nhắm mắt suốt ngày, bố mẹ đưa đi khám và nhận kết quả không biết nên vui hay buồn

Thế giới 14/04/2020 12:18

Em bé có đôi mắt nhỏ như hai đường chỉ khiến bà mẹ lo lắng. Khi đưa con đi khám, câu trả lời của bác sĩ khiến cô không biết nên vui hay buồn.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên bà mẹ nào cũng muốn con sinh ra có cặp mắt to tròn, long lanh. Tuy nhiên mắt trẻ sơ sinh mới chào đời thường nhỏ và trẻ ngủ nhiều nên người lớn chưa nhìn rõ mắt bé đẹp hay xấu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh về em bé có đôi mắt nhỏ như hai đường chỉ khiến nhiều người ngạc nhiên. Cảm giác như đôi mắt của em bé này không thể mở ra được, mí trên và mí dưới gần như chạm vào nhau. Ngay cả khi em bé này mở mắt nhìn lên cũng chỉ có một cái khe rất nhỏ nên không ít người có cảm giác bé nhắm mắt, hoặc lầm tưởng là đang ngủ.

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Em bé có đôi mắt nhỏ như hạt đậu khiến nhiều người ngạc nhiên - Ảnh: Sina

Người mẹ cho biết khi mới sinh con, thấy mắt của bé bất thường nên đã đưa đi khám. Không ngờ bác sĩ nói rằng đôi mắt của bé hoàn toàn bình thường, chỉ có điều nó rất nhỏ. Bà mẹ nghe xong không biết nên vui hay nên buồn. May mắn là em bé không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng buồn một nỗi mắt bé lớn lên hẳn sẽ không đẹp.

Tuy nhiên trên thực tế, trẻ sơ sinh vẫn chưa hoàn thiện các cơ quan trên cơ thể. Ngoại hình của trẻ sẽ thay đổi khi lớn lên. 

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Ngoại hình của trẻ sẽ thay đổi khi lớn lên - Ảnh: Sina

Cộng đồng mạng cũng đồng cảm với tâm tư của người mẹ và bình luận an ủi: "Tưởng mắt của Lý Vinh Hạo (một ca sĩ Trung Quốc) là nhỏ nhất rồi chứ, ai dè còn có người nhỏ hơn"; "Cảm giác như em bé cứ nhắm mắt cả ngày ấy nhỉ"; "Cơ thể của bé sẽ thay đổi khi lớn lên"; "Mắt em bé sẽ to hơn khi lớn lên đó"; "Mắt to hay nhỏ là do di truyền mà"; "Nếu người bố mắt hai mí to, lông mày rậm, khả năng cao con cũng có đôi mắt tương tự. Ngược lại, nếu mắt bố nhỏ, tỉ lệ mắt con cũng nhỏ là khá cao"...

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