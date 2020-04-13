Đang khóc vật vã vì bị tiêm, bé trai lập tức bật chế độ 'háo sắc' khi thấy mặt của cô y tá

Thế giới 13/04/2020 11:52

Cậu bé bị tiêm ngừa đang khóc lóc không ngừng bỗng nín bặt, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô y tá trước mặt.

Tiêm vaccin mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên đây cũng là cơn "ác mộng" của các bé. Chỉ cần nhìn thấy cô y tá với kim tiêm trên tay là bọn trẻ lại khóc lóc không ngừng. Lúc này, cha mẹ nên vỗ về, an ủi nhẹ nhàng để trẻ bớt căng thẳng và hợp tác hơn.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bé trai 3 tuổi người Trung Quốc đi tiêm ngừa khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười. Cậu bé này có trí nhớ cực tốt nên trên đường đến chỗ tiêm đã cảm thấy có gì quen quen và nảy sinh cảm giác đề phòng. Đến khi nhìn thấy các bác sĩ, y tá mặc đồ trắng là bé trai lập tức khóc thét lên, bao nhiêu ký ức kinh khủng từ lần tiêm trước đã hiện về.

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Bé trai khóc lóc vật vã vì bị tiêm ngừa - Ảnh: Weibo

Nào ngờ, cậu bé đang khóc mếu vật vã khi bị mẹ giữ chặt chờ bị tiêm thì lập tức nín khóc, vẻ mặt thay đổi 180 độ. Nguyên nhân là vì cậu nhóc đã nhìn rõ mặt cô y tá, và do cô quá xinh đẹp nên mọi cảm giác đau đớn khi bị tiêm đã bay biến hết rồi.

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Ánh mắt 'háo sắc' này ai mà đỡ nổi chứ - Ảnh: Weibo

Chẳng những ngừng khóc, cậu bé còn mở to mắt sáng bừng, miệng mỉm cười nhìn người đẹp trước mắt. Chính bà mẹ cũng không thể ngờ nổi phản ứng của cậu con trai. Còn dân mạng cười lăn cười bò với bé trai mới tí tuổi đầu đã biết thưởng thức cái đẹp.

"Nhìn là biết có tiền đồ rồi"; "Chắc do di truyền từ bố phải không"; "Mới bé tí đã biết 'háo sắc rồi"; "Mị cười chết mất, coi cái ánh mắt đắm đuối của nó kìa"..., dân mạng bình luận.

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