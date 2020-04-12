Bố ôm con gái ngủ siêu ngọt ngào, nhìn bên cạnh thấy cảnh 'phân biệt đối xử' mà không nhịn cười nổi

Ông bố ôm con gái ngủ cực tình cảm, còn cậu con trai kế bên thì đang nằm một mình với vẻ mặt ngơ ngác.

Các ông bố thường có xu hướng nghiêm khắc với con trai và chiều chuộng hơn đối với con gái. Đối với cha, con gái như công chúa nhỏ lúc nào cũng cần được bảo vệ, chở che. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố ôm con gái ngủ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cô Xiaoru và chồng kết hôn được 2 năm thì sinh con gái đầu lòng. Cả gia đình xem cô bé như bảo bối vậy. Khi bé gái được hơn 1 tuổi, Xiaoru quyết định sinh thêm bé thứ hai. Lần này cô vô cùng mãn nguyện vì đã sinh được con trai. Bố ôm con gái ngủ cực tình cảm - Ảnh: Sina Một hôm, Xiaoru đi tắm và nhờ chồng dỗ hai con ngủ. Cô cứ đinh ninh rằng con gái đã 2 tuổi, còn con trai chỉ mới vài tháng nên có lẽ chồng cô sẽ ưu tiên con trai nhỏ hơn một chút.

Nào ngờ khi bước ra khỏi nhà tắm, cảnh tượng trước mắt khiến Xiaoru vừa tức vừa buồn cười. Ông bố đang ôm con gái bảo bối ngủ ngon lành, cả hai còn đắp chung một chiếc chăn rất tình cảm. Còn bé trai thì nằm lăn lóc bên cạnh, tay ôm chiếc chăn màu tím với gương mặt ngơ ngác "đây là đâu tôi là ai". Còn bé trai thì nằm bên cạnh một mình khiến người mẹ vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Sina 'Ôi nằm một mình buồn quá đi mất!' - Ảnh: Sina Cô quyết định chụp ảnh lại để khi chồng thức dậy sẽ có bằng chứng hỏi tội anh. Loạt ảnh sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười thích thú. Rất nhiều bà mẹ cũng bày tỏ rằng dù mình chăm sóc con gái chu đáo đến đâu thì con gái cũng vẫn quấn bố hơn. "Tôi cũng phải chịu cảnh phân biệt đối xử như này từ bé đến lớn đây. Ăn ngon thì ít hơn chị tôi nhưng ăn đòn thì lại nhiều hơn. Mong bé trai đừng buồn nhé haha"; "Bố thương con gái tốt đấy chứ, tương lai sẽ không sợ bị chồng bắt nạt. Ai đụng tới con gái bảo bối là bố không để yên đâu"; "Cưng quá đi, còn vỗ lưng ru con ngủ nữa chứ"; "Thương bé trai quá nhưng xin lỗi nhịn cười không nổi"..., dân mạng bình luận.

Chồng đăng clip vợ lúi húi giặt đồ lên mạng, status đi kèm khiến dân mạng sôi máu Hành động của người chồng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Họ cho rằng lời nói của anh ta đậm chất châm biếm và coi thường vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-om-con-gai-ngu-sieu-ngot-ngao-nhin-ben-canh-thay-canh-phan-biet-doi-xu-ma-khong-nhin-cuoi-noi-356485.html