Hành động của người chồng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Họ cho rằng lời nói của anh ta đậm chất châm biếm và coi thường vợ.

Mang thai và sinh con là trải nghiệm thiêng liêng, không hạnh phúc nào sánh bằng của người phụ nữ. Thế nhưng để làm một người vợ, người mẹ tốt, phụ nữ đã phải đánh đổi sự nghiệp, nhan sắc và cả sức khỏe. Chính vì vậy, người vợ nào cũng muốn được chồng thông cảm, chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.

Đáng buồn là không phải người đàn ông nào cũng thấu hiểu những hi sinh mà vợ dành cho mình. Mới đây, một ông chồng Trung Quốc chia sẻ clip vợ giặt quần áo trong nhà tắm thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

"Đây từng là hoa khôi của trường chúng tôi. Để theo đuổi được cô ấy tôi đã tốn rất nhiều tâm sức, đánh đuổi biết bao 'vệ tinh'. Thế nhưng hiện tại cô ấy chỉ có thể ở nhà, làm bảo mẫu miễn phí cho cha con tôi", dòng trạng thái đi kèm đoạn video.

Hầu hết dân mạng đều bức xúc trước hành động vô tâm của người chồng - Ảnh: Sohu

Hành động của người chồng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Họ cho rằng lời nói của anh ta đậm chất châm biếm và coi thường vợ. Đáng lẽ người đàn ông này nên cảm thấy xấu hổ khi không thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt hơn.

"Anh ta có vấn đề về tâm lý mới có thể nói những lời khó nghe như vậy, tội nghiệp cô vợ"; "Thật sự người chồng này không thấy xấu hổ sao? Một hoa khôi khi kết hôn với anh ta lại biến thành bà nội trợ nhếch nhác và bị chồng mỉa mai vì không còn lộng lẫy như xưa"; "Cô vợ trở nên xấu xí, lôi thôi là vì ai? Vì không lấy được một người chồng tốt đấy, anh đã hiểu chưa?"; "Làm vợ không có lương, không được nghỉ phép, không được thôi việc, càng không được than vãn"...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dang-clip-vo-lui-hui-giat-do-len-mang-status-di-kem-khien-dan-mang-soi-mau-356405.html