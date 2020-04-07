Cô gái 17 tuổi ở Trung Quốc chưa kết hôn hay sinh con nhưng cơ thể lại tiết sữa. Sự việc hy hữu thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sina đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra tại Trung Quốc, một thiếu nữ 17 tuổi sốc nặng khi phát hiện mình có "sữa mẹ" như phụ nữ đã sinh con. Cô gái chưa từng có bạn trai nên rất nhút nhát, không dám bày tỏ chuyện này với ai.

Cho đến khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, sữa chảy ra nhiều đến mức ướt cả áo ngực khiến cô gái vô cùng sợ hãi. Không còn cách nào khác, nữ sinh 17 tuổi buộc phải kể cho cha mẹ nghe. Cha mẹ cô gái cũng rất lo lắng vì sợ con mắc căn bệnh kỳ lạ nào đó.

Nữ sinh 17 tuổi chưa sinh con nhưng cơ thể lại tiết 'sữa mẹ' - Ảnh: Sina

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện cô gái thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng giàu estrogen để làm đẹp. Estrogen là nội tiết tố đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vẻ đẹp của người phụ nữ. Việc suy giảm lượng hormone này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý.

Tuy nhiên, nữ sinh 17 tuổi đã bổ sung estrogen quá nhiều dẫn đến rối loạn nội tiết tố nữ. Tuyến yên, buồng trứng của cô đều hoạt động bất thường nên đã dẫn đến tình trạng ngực tiết sữa. May mắn là bệnh tình đã được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc rối loạn hormone nữ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chức năng sinh sản của cô.

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