Thấy bố mẹ 'tình bể bình', bé gái ngã xuống đất suy sụp khiến ai nấy phải phá lên cười

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ đoạn clip hài hước ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng trẻ và cô con gái nhỏ của họ.

Cha và con gái luôn có một liên kết tình cảm đặc biệt thiêng liêng. Nhiều bà mẹ đã phải than trời lên rằng tại sao mình chăm bẵm con gái chu đáo đến thế nhưng nó lại luôn đứng về phía bố. Thậm chí con gái còn muốn giữ bố cho riêng mình, mẹ hay bất cứ người khác giới nào động vào bố cũng sẽ bị đẩy ra ngay.

Người chồng chuẩn bị đi công tác nên vợ anh đã giúp sắp xếp hành lý. Vì sắp phải đi xa nên hai vợ chồng trao nhau cái ôm chia tay đầy bịn rịn. Đúng lúc đó, con gái nhỏ của họ từ trong phòng đi ra nhìn thấy. Cô bé lập tức khựng lại, không tiếp tục bước lên cũng không nói năng gì.

Cô bé 'ngã quỵ' khi thấy bố ôm mẹ - Ảnh: Weibo

Người mẹ thấy vẻ mặt của con khác lạ liền nảy ra ý định trêu đùa. Cô choàng tay vào cổ chồng, nói nhỏ bảo chồng bế mình lên. Không thể chịu đựng nổi "cẩu lương" trước mặt, cô bé lập tức quỳ sụp xuống không đứng vững nữa.

"Buông bố ra! Buông bố ra! Bố của con!", bé gái hét lên. Thế nhưng cặp vợ chồng vẫn tiếp tục đùa dai khiến cô bé lăn đùng ra sàn nhà khóc lóc. Sự "đau khổ tột cùng" của bé gái khiến cặp vợ chồng lẫn người xem không thể nhịn cười.

Con tim bé nhỏ đã tổn thương quá nhiều - Ảnh: Weibo

Cư dân mạng được phen cười bò với hành động đáng yêu của cô bé trong clip. Một số người cũng chia sẻ tình cảnh tương tự của bản thân ở nhà, cô con gái chỉ cần thấy bố mẹ tình cảm là lao vào chia rẽ ngay lập tức.

Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng không nên trêu đùa trẻ quá mức. Tuy người lớn thấy trẻ phản ứng dễ thương nhưng thực chất lúc đó bé đang phải trải qua những cảm xúc rất tồi tệ. Những phản ứng tiêu cực diễn ra trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.