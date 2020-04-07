Thấy bố mẹ 'tình bể bình', bé gái ngã xuống đất suy sụp khiến ai nấy phải phá lên cười

Thế giới 07/04/2020 11:53

Thấy bố ôm mẹ, bé gái lập tức quỳ sụp xuống không đứng vững nữa khiến ai nấy không khỏi bật cười. Đoạn clip hài hước thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Cha và con gái luôn có một liên kết tình cảm đặc biệt thiêng liêng. Nhiều bà mẹ đã phải than trời lên rằng tại sao mình chăm bẵm con gái chu đáo đến thế nhưng nó lại luôn đứng về phía bố. Thậm chí con gái còn muốn giữ bố cho riêng mình, mẹ hay bất cứ người khác giới nào động vào bố cũng sẽ bị đẩy ra ngay.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ đoạn clip hài hước ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng trẻ và cô con gái nhỏ của họ.

Người chồng chuẩn bị đi công tác nên vợ anh đã giúp sắp xếp hành lý. Vì sắp phải đi xa nên hai vợ chồng trao nhau cái ôm chia tay đầy bịn rịn. Đúng lúc đó, con gái nhỏ của họ từ trong phòng đi ra nhìn thấy. Cô bé lập tức khựng lại, không tiếp tục bước lên cũng không nói năng gì.

clip hai huoc 1

clip hai huoc 2
Cô bé 'ngã quỵ' khi thấy bố ôm mẹ - Ảnh: Weibo

Người mẹ thấy vẻ mặt của con khác lạ liền nảy ra ý định trêu đùa. Cô choàng tay vào cổ chồng, nói nhỏ bảo chồng bế mình lên. Không thể chịu đựng nổi "cẩu lương" trước mặt, cô bé lập tức quỳ sụp xuống không đứng vững nữa.

"Buông bố ra! Buông bố ra! Bố của con!", bé gái hét lên. Thế nhưng cặp vợ chồng vẫn tiếp tục đùa dai khiến cô bé lăn đùng ra sàn nhà khóc lóc. Sự "đau khổ tột cùng" của bé gái khiến cặp vợ chồng lẫn người xem không thể nhịn cười.

clip hai huoc 3

clip hai huoc 4

clip hai huoc 5
Con tim bé nhỏ đã tổn thương quá nhiều - Ảnh: Weibo

Cư dân mạng được phen cười bò với hành động đáng yêu của cô bé trong clip. Một số người cũng chia sẻ tình cảnh tương tự của bản thân ở nhà, cô con gái chỉ cần thấy bố mẹ tình cảm là lao vào chia rẽ ngay lập tức.

Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng không nên trêu đùa trẻ quá mức. Tuy người lớn thấy trẻ phản ứng dễ thương nhưng thực chất lúc đó bé đang phải trải qua những cảm xúc rất tồi tệ. Những phản ứng tiêu cực diễn ra trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Bố say rượu nôn ói trong toilet, bé gái có hành động cực ngọt khiến bao trái tim tan chảy

Bố say rượu nôn ói trong toilet, bé gái có hành động cực ngọt khiến bao trái tim tan chảy

Thấy bố say rượu đang nôn ói trong toilet, bé gái dùng bàn tay bé xinh của mình vỗ về lưng bố. Hành động ngọt ngào khiến người mẹ vừa thương vừa buồn cười, còn ông bố thì cảm động không nói nên lời. 

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc clip gây bão mạng xã hội cha và con gái

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích